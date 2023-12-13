Hayvancılıkta maliyetler yüzde 200 arttı. Tüketiciyi zor günler bekliyor

CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer Kırşehir ili Külhüyük köyünde besicilerle görüştü.

Gürer’e hayvancılıkta yaşanan sorunlar ve nedenlerini anlatan besici Başaran Altıntaş, “Çünkü doğru düzgün bir hayvancılık politikamız yok, politikanın olmamasını gibi bir politika yürütülüyor. Şu anda ne yaptığımızı bilmiyoruz; bir yandan canlı hayvan bir yandan et ithal ediyoruz. Bir yandan da yerli üretici büyüsün istiyoruz. Bu böyle olmaz” diye konuştu.

“İLAÇ FİYATLARI ZAMLANDI”

Altıntaş, Rekabet Kurumu ve Bakanlığın et fiyatları neden artıyor diye kesimhanelerde ve üreticiler arasında araştırma yaptığına değinerek, “Oysa et fiyatındaki artıştan önce, mazot fiyatı, yem fiyatı niye arttı, veterinerlik ücretleri neden arttı, ilaç fiyatları niye bu kadar zamlandı bunlar araştırılmalı” dedi.

“HAYVAN SAYISI 100’E DÜŞTÜ”

2017 yılında 100 büyükbaş hayvanla başladığı hayvancılık macerasında hayvan sayısının 200’e kadar çıktığını ancak yaşanan sorunlar nedeniyle bugün yeniden başladıkları yere döndüklerini ve işletmelerindeki hayvan sayısının yeniden 100’e kadar düştüğünü anlattı. Başladığımız yete döndük diyen Başaran Altınbaş , sorunlarla boğuştukları için büyüme şanslarının olmadığını da anlattı.

MALİYETLER YÜZDE 200 ARTIŞ GÖSTERDİ

Maliyet arttığı için kesilen hayvanların yerine yenisini koyamadıklarını belirten besici Altınbaş , “Hayvan pazarına gittiğimizde 60-70 bin liradan yeni hayvan tedarik ediyoruz. Hal böyle olunca yerine yenisi koyamıyoruz ve küçülerek faaliyetlere devam etmek daha mantıklı geliyor. Bu şekilde büyüme şansımız yok. Ahır işçiliği, veteriner giderleri fazla, katkı maddelerindeki fiyat artışları fazla, yüzde 100, yüzde 200’e varan zamlar geldi. Geçen sene 1000 liraya aldığımız saman bu sene 2 bin lira oldu, 3-4 liraya aldığımız yem 7 buçuk 8 liraya çıktı. Ayçiçek küspesi 3 bin 500 -4 bin lira arasındayken 7 bin -7 bin 500 lira aralığına yükseldi” dedi.