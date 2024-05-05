Hayvanları koruma derneğinde horozları dövüştürdüler. İşte bir Türkiye klasiği

Kaynak: AA
Hayvanları koruma derneğinde horozları dövüştürdüler. İşte bir Türkiye klasiği
Samsun’un Bafra ilçesinde bir Türkiye klasiği yaşandı. Jandarma ekipleri bir havanları koruma derneğine ait barınakta horoz dövüştürüldüğünü tespit etti. Düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alınırken 6 horoza el kondu.

Samsun’un Bafra ilçesinde Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, bir derneğe ait hayvan barınağında horoz dövüşü yaptırıldığı yönünde ihbar aldı. Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 29 kişiyi gözaltına aldı.

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Barınakta horoz dövüştürmek için yapılmış 2 ring ile 6 horoz taşıma çantası ele geçirildi. Ayrıca 5 Hint horozu ile 1 Australorp cinsi horoza da el konuldu.

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El konulan horozların ise veteriner kontrolünün ardından Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

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