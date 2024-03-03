Hayvanları Koruma Örgütü misk kedilerine yönelik işkenceyi eleştirdi

Kaynak: Der Spiegel
Hayvanları Koruma Örgütü misk kedilerine yönelik işkenceyi eleştirdi
Hayvan hakları savunucuları, gübreden yapılan lüks kahve üretimindeki misk kedilerine yapılan işkenceyi eleştiriyor.

Hayvan hakları savunucuları, misk kedisi gübresinden yapılan kaliteli kahveyi satın alan tüketicilerin, kahvenin üretimi konusunda kandırıldığını belirtiyor. Misk kedisi gübresinden yapılan “Kopi Luwak” isimli kahvenin seri üretiminin hayvanlara işkence anlamına geldiğini ifade eden hayvan hakları savunucuları, turistlerin merak duygularına yenildiklerini vurguluyor.

8b0768ba-637e-45d0-bce2-213e17589436-w648-r1-5-fpx57-31-fpy50.webpHayvanları Koruma Örgütü, kahve üretimi için kullanılan ve bir misk kedisi türü olan benekli musangların, işkence ve eziyet gördüğünün altını çizdi. Örgütün uluslararası kampanyalardan sorumlu başkan yardımcısı Jason Baker, kahvenin toplu olarak üretildiği çiftliklerde, hayvanların küçük kafeslerde tutulduğunu iletti.

ae61c21d-cf2d-41ed-bece-e2314ae46fcb-w960-r1-778-fpx58-49-fpy50.webpBaker, konu hakkında, "On yıldır bu konu üzerinde düzenli araştırmalar yürütüyoruz ama kesinlikle hiçbir şey değişmedi. Kuruluşun çalışanları ancak son zamanlarda yurtdışındaki şirketlere ve süpermarketlere tedarik sağlayan bazı çiftlikleri gizlice ziyaret etmeye başladı. Korkunç koşullar belgelendi. Luwak kahvesinin sadece Bali'de değil, Sumatra ve Filipinler'de de üretim uygulamasına yönelik eleştiriler var.” açıklamasında bulundu.

s-0e97773c888729bb8236cb0d3cf66e7cb7b18140.webpHayvanları Koruma Örgütü, musangların küçük ve kirli kafeslerin içinde güçlükle hareket edebildiklerini ve kafeslerde güneş ışığına doğrudan maruz kaldıklarını belirtiyor. "Bazı misk kedileri çok stresli oldukları için kendilerini ısırıyor veya başka şekillerde yaralıyor" ifadesini kullanan Baker, hayvanların sık sık daire çizerek koştuklarını ve bunun stres ve hayal kırıklığının bir işareti olduğunu söyledi.

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