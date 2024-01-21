Hazar Ergüçlü’nün bölüm başı alacağı ücret ortaya çıktı. İnci Taneleri dizisinin fragmanındaki pavyon dansını milyonlar izlemişti

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı "İnci Taneleri", dizisinin "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" sözleriyle başlayan fragmanı milyonlar tarafından izlenmiş, fragmanda dans eden Hazar Ergüçlü oyunculuğuyla sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

Pavyonda çalışan "Dilber" karakterini canlandıran başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü’nün dansı yayınlandığı günden itibaren sosyal medyaya adeta damga vurdu. İkinci fragmanı da yayınlanan dizide yine Ergüçlü'nün dansı oldukça beğenildi.

25 Ocak'ta ekrana gelecek olan dizinin yıldızı olan Ergüçlü'nün bölüm başı alacağı ücret ortaya çıktı.

BÖLÜM BAŞI NE KADAR ALACAK

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın 10Haber'de yayınlanan haberinde yer alan bilgilere göre; dizide pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün bölüm başı 850 bin TL kazandığını duyurdu.

Dizinin ilk bölümünde Dilber'e özel olarak uyarlanan Sincanlı Erkal'ın, "Gemileri Yakarım" şarkısı kullanılmıştı.

Dizide Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı ise gündem olmuş, binlerce kişi tarafından taklitleri yapılmıştı. Dilber karakterinin giydiği kıyafet de satışa sunulduktan dakikalar sonra tükenmişti.