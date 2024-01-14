İnci Taneleri dizisinin pavyon sahnesindeki sazcısı Erkal Sonel hakkında kadın kaçırma ve zorla kürtaj iddiası

Bianet’ten Evrim Kepenek’in haberinde yer alan bilgilere göre; Hazar Ergüçlü’nün oyunculuğunu yaptığı, Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisindeki pavyon sahnesinde saz çalan ve dizinin müziklerini yapan Erkal Sonel ile ilgili akıl almaz bir iddia ortaya atıldı. Sonel’in pavyonda çalışmak zorunda kalan iki kadını kaçırıp iki gün boyunca depoda alıkoyarak içlerinden birini, kendi bebeğini taşıdığı için tehdit edip kürtaja zorladığı iddia edildi.

SONEL PROGRAMA KATILIP İKİ ÇOCUĞUNU ÇOK SEVDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Demet Akalın ve Jess Molho’nun sunuculuğunu yaptığı ‘Demet ve Jess’le Gel Konuşalım’ isimli programa katılan Erkal Sonel, burada iki çocuğu olduğunu söylemiş, onları sevdiğini söylemişti.

Sonel’in açıklamaları üzerine geçmişte yasak aşk yaşadığı kadın ve kadının Sonel’den olan çocuğu yayını izleyerek kötü hissettikleri sonucuyla olayın ortaya çıktığı öne sürüldü.

İddialara göre geçmişte pavyonda çalışmak zorunda kalan Merve isimli bir kadın ve bu kadından olan 8 yaşındaki çocuğu ile görüşmediği belirtilen Sonel’in, kadını hamile olduğu dönemde kürtaja zorladığı belirtildi.

Kadını ve bir arkadaşını kaçıran Sonel’in uzun iknalar ve tehditlerden sonuç alamadığı için kadınları iki gün boyunca depoda tuttuğu ifade edildi.

EVLİ OLDUĞU İÇİN İSTEMEDİ

İddiaların odağında bulunan Sonel’in, o dönemde eşinin durumdan haberdar olması sonucu Merve adlı kadından çocuğunun dünyaya gelmesini istemediği ve ilişkiyi bitirmeye çalıştığı iddia edildi.

Babalık davası açtığını söyleyen kadın, nafaka bağlandığını ve Sonel’in çocuğunu belki üç kere gördüğünü belirtti.

Programa çıkan Sonel’in çocuğundan bahsetmemesi nedeniyle 8 yaşındaki çocuğunun çok üzüldüğünü ifade eden kadın, çocuğunun onurunun kırıldığı gerekçesiyle özür dilemesini aktardı.