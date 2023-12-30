Hazımsızlık çekenlere müjde. İşte şifa deposu o ot

İnsanların sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelmesi sürüyor. Bu süreçte birçok bitkinin faydalarını öğrenmeye devam ediyor. Bu bitkilerden birinin de katırtırnağı otu olması gündeme geldi.

İnsanların korkulu rüyası olan hazımsızlığa iyi gelen katırtırnağı otu dikkat çekti.

HAZIMSIZLIK NEDİR?

Hazımsızlık genellikle üst karın bölgesindeki ağrı ve yanma hissi ile kendini gösterir ancak bulantı, şişkinlik ve aşırı doyma hali gibi belirtiler de hazımsızlığın göstergesi olabileceği bildirildi.

KATIRTIRNAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Bir çay bardağı bal ekleyerek kaynattıktan sonra günde üç kez içilmesi gerektiği vurgulandı.

Fazla miktarda alınması zehirlenmeye yol açabileceği için dikkatli olunmasının önerilmesinin altı çizildi.