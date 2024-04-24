Sürekli geğirenler ve gaz çıkartanlar dikkat! Tehlikeli hastalıklarla yakalanmış olabilirsiniz. Uzmanı açıkladı

Naim Arıoğlu
Sürekli geğirenler ve gaz çıkartanlar dikkat! Tehlikeli hastalıklarla yakalanmış olabilirsiniz. Uzmanı açıkladı
Sürekli geğirmenin ve gaz çıkartmanın ülser gibi tehlikeli hastalıkların habercisi olacağı ortaya çıktı. Uzmanlar uyardı.

Günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız bazı belirtiler, daha ciddi sağlık sorunlarının işaretçisi olabilir.

Özellikle sürekli geğirme ve gaz çıkarma gibi durumlar, ülser gibi ciddi rahatsızlıkların öncüsü olabilir.

Bu konuda uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor.

Gastroenteroloji Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Çetin Karaca, bu konuda önemli bilgiler verdi.

Dispepsi, genellikle karnın üst kısmında şişkinlik, uzun süreli ağrı, geğirme ve gaz çıkarma gibi şikayetlerle kendini gösterir.

Hazımsızlık olarak da bilinen bu durum, yaygın görülmesi nedeniyle çoğu zaman ihmal edilir.

Ancak dispepsi, aslında genellikle daha büyük bir sağlık sorununun göstergesi olabilir.

DİSPEPSİ BELİRTİLERİ:

- Mide yanması

- Karın ağrısı

- Şişkinlik

- Geğirme ve gaz

- Bulantı ve kusma

- Ağızda acı veya asitli tat

Dispepsi belirtileri, stres altında daha da şiddetlenebilir ve göğüs altında yanma hissi ile sıkça karşılaşılabilir. Her yaş grubundaki kadın ve erkeklerde görülebilen bu durum, aşırı alkol tüketimi, mideyi tahriş eden ilaçlar, sindirim sistemi bozuklukları ve duygusal sorunlar gibi faktörlerle tetiklenebilir.

DİSPEPSİYE NEDEN OLAN HASTALIKLAR:

- Ülser

- Gastro-özofageal reflü hastalığı (GERD)

-Çeşitli mide hastalıkları (gastrit dahil)

-Gastroparezi (midenin yavaş boşalması)

- Mide enfeksiyonları

- İrritabl bağırsak sendromu

- Kronik pankreatit

- Tiroid bozuklukları

- Hamilelik

- Diğer sindirim sistemi hastalıkları

Bu belirtiler ve durumlar, kişinin yaşam kalitesini etkileyebilecek ve daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek önemli göstergelerdir. Bu nedenle, bu tür belirtilerle karşılaşan kişilerin bir sağlık uzmanına başvurması önerilir.

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