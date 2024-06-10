Hazine 11,1 milyar lira borçlandı

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Hazine 11,1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirdiği bono ihalesi ile 11,1 milyar lira borçlanmaya gitti. İhalede 10 ay vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11,1 milyar lira borçlanmaya gitti. Bakanlık gerçekleştirdiği bono ihalesinde 10 ay vadeli hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği bono ihalesiyle 11,1 milyar lira borçlanmaya gitti.

İhalede basit faiz yüzde 48,15, bileşik faiz yüzde 49,97 oldu.

Nominal teklifin 15 milyar 199 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 649 milyon lira, net satış 2 milyar 609,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 532,1 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

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