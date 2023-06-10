Hazine dolu mağarada sırra kadem bastı. 50 kişilik ekip Uludağ’da bu adamı arıyor

Bursa’da 10 gün önce gezmek ve ot toplamak için Uludağ'a çıkan 74 yaşındaki Kadir Fidan’ın gelini, kayınpederinin ot toplamaya değil, iki kişiyle define aramaya gittiğini iddia etti. Yaşlı adamdan 10 gündür haber alınmaması sebebiyle arama kurtarma ekiplerinin ardından polis ekipleri de alarma geçti.

Hazine dolu mağarada sırra kadem bastı. 50 kişilik ekip Uludağ’da bu adamı arıyor

İHA’nın haberine göre, Uludağ’ın Kaplıkaya Mevkisi'ne iddiaya göre, ot toplamak için iki arkadaşıyla çıkan ve kaybolan 74 yaşındaki Kadir Fidan’dan 10 gündür haber alınamıyor. Olayla ilgili hem polis hem de arama kurtarma ekipleri çalışırken, yaşlı adamın gelini ortaya bir iddia attı. Mehtap Fidan, “Babam bana kaybolmadan birkaç gün önce iki arkadaşla tanıştığını ve bu kişilerin güvenilir olduğunu söyledi. Uludağ’da bir mağaranın bulunduğunu ve orada define olduğundan bahsetti. Oradaki defineyi çıkartıp eşime dükkan açacağını söylemişti. Ben de babamın yaşlılığından dolayı böyle konuştuğunu düşündüm. Fakat gidiş o gidiş. Halen haber alamıyoruzgitti. Ben kayınpederimin öldüyse bile cenazesini almak istiyorum” diye konuştu.

Konuyla yakından ilgilenen polis ekiplerinin soruşturması titizlikle devam ederken, yaklaşık 50 arama-kurtarma ekibi de adamın bulunması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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