Hazine, TEDAŞ ve TEİAŞ'ın 12 ildeki 73 taşınmazı için özelleştirme kararı. Erdoğan imzaladı

Mülkiyeti; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim şirketi (TEDAŞ), Türkiye Elekktrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) ve Kamu Maliyesi Hazinesi’ne ait bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı.

Karar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararına göre, özelleştirme kapsamına alınan taşınmazlar Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Edirne İstanbul, İzmir, Kırklareli, Konya, Mersin ve Muğla illerinde yer alıyor.

Özelleştirme kararı kapsamındaki taşınmazların bazıları, İstanbul Sarıyer Rumeli Feneri, İzmir Çeşme, Muğla'da da Bodrum, Köyceğiz ve Marmaris'te, Antalya Kemer ve Manavgat ve Alanya'da, Ankara Yenimahalle'de bulunuyor.

Kararla özelleştirme kapsamına alınan taşınmazların, 'satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin hukukuna uygun sair tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine karar verilecek.

Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanacak.