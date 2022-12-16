Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faize bir günde ödediği para ortaya çıktı



Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı kamunun aylık harcama verileri, AKP iktidarının hoyrat harcamalarını gözler önüne seriyor. Son verilere göre Saray yönetimi, müteahhitlik, gizli hizmet ve faiz gibi harcama başlıkları adı altında yüz milyarlarca TL’yi Hazine kasasından çıkardı.

Hazine verilerine göre, üç ayrı kalem altında gösterilen müteahhitlik giderleri, tavan yapan harcamalar arasında yer aldı. Hazine’ye göre, müteahhitlere sadece kasım ayında 15 milyar 573 milyon 323 bin TL ödendi. 11 ayda müteahhitlerin kasasına aktarılan toplam ödenek ise 118 milyar 82 milyon 557 bin TL oldu. Bu tutar, günlük yaklaşık 352 milyon TL’ye denk düştü.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, faiz giderleri ise Hazine verilerine göre 292 milyar TL’ye ulaştı. Verilere göre, günlük faiz harcaması 871 milyon TL’yi geride bıraktı.

Halk arasında “örtülü ödenek” olarak bilinen ve Gizli Hizmet Giderleri kaleminden yapılan harcama, 11 ayda 2 milyar 900 milyon TL oldu.

AKP’nin kamu ekonomisine büyük darbe vuran bir diğer harcaması, “kiralama giderleri” oldu. Uçak, otomobil, gemi, bina gibi kiralama işlemlerine imza atan Saray yönetiminin bu uygulamasının vatandaşa 11 aylık maliyeti 22 milyar 397 milyon 750 bin TL oldu. Yalnızca kasım ayının kira gideri yaklaşık 1 milyar 120 milyon 934 bin TL olarak kayıtlara geçti.

BÜTÇE GİDERİNDE YÜZDE 76 ARTIŞ

Hazine verilerine göre, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin tamamı kasımda 347 milyar 734 milyon TL’ye ulaştı. Bütçe giderleri ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 76,4 artışla 239 milyar 429 milyon TL’ye yükseldi.

KKM’YE KASIMDA AKTARIM YAPILMADI

Kur Korumalı Mevduat (KKM) için kasımda merkezi yönetim bütçesinden bir aktarım yapılmadı. Böylelikle marttan bu yana toplam maliyet 91 milyar 565,9 milyon TL olarak kaldı. KKM için en yüksek ödeme 23 milyar TL ile temmuzda yapılmıştı. KKM'de en düşük aylık ödeme ise 6,6 milyar TL ile ekim ayındaydı.