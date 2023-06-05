Hazinede para olmadığı için satışlar tam gaz. Burası dakelepir fiyata satılıyor

Anka Haber Ajansı'nın haberine göre, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Torba Mahallesinde “2. derece doğal sit şerhi” olan arazi satışa çıkarıldı.

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, 390,94 m2 araziyi yaklaşık 9 milyon 970 bin liraya satacak. Arazi günübirlik tesis alanı olarak kullanılabiliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre satılacak bölgede sahil ve 5 yıldızlı oteller bulunuyor. Resmi Gazete’de bugün yayınlanan ilana göre, satış ihalesi 21 Haziran'da Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacak.