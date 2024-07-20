Tüpü biten dalgıç hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Tüpü biten dalgıç hayatını kaybetti

Artvin'in Borçka ilçesindeki baraj gölünde, kafes kontrolü yaparken tüpü biten dalgıç İlker Topaloğlu, yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 13 Temmuz Cumartesi günü meydana geldi. Türk somunu yetiştiriciliği yapan bir firmada dalgıç olarak çalışan 29 yaşındaki Topaloğlu, dalış yaptığı sırada bir süre sonra yüzeye çıkmayınca çalışma arkadaşları tarafından kafeslere takılmış halde bulundu.

Hemen Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan ve yoğun bakımda 7 gün boyunca yaşam mücadelesi veren genç dalgıç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Topaloğlu’nun ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.

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