Tüpü biten dalgıç hayatını kaybetti

Olay, 13 Temmuz Cumartesi günü meydana geldi. Türk somunu yetiştiriciliği yapan bir firmada dalgıç olarak çalışan 29 yaşındaki Topaloğlu, dalış yaptığı sırada bir süre sonra yüzeye çıkmayınca çalışma arkadaşları tarafından kafeslere takılmış halde bulundu.

Hemen Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan ve yoğun bakımda 7 gün boyunca yaşam mücadelesi veren genç dalgıç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Topaloğlu’nun ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.