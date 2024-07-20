İYİ Parti Aybastı İlçe Başkanı görevi bıraktı

Ali Yazan Ordu Yeniçağ

Kuruluşundan bu yana ilçe başkanı olarak 7 yıldır görev yapan İYİ Parti Aybastı İlçe Başkanlığını Mevlüt Demirbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevi bıraktığını duyurdu.

Demirbaş, “Kurucusu olduğum ve 7 yıldır büyük bir özveriyle yürüttüğüm İYİ Parti Aybastı İlçe Başkanlığı görevimi, sağlık sorunlarım nedeniyle, bugün itibarıyla bırakıyorum. Bu süre zarfında şahsıma yol arkadaşlığı yapanlara, bizlere destek veren üyelerimize ve tüm Aybastılı hemşerilerime çok teşekkür ediyorum.”