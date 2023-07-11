Haziran ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, AnTuTu platformu Haziran ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı.
Vivo X90s, ortalama 1,619.144 puanla liderlik koltuğuna yerleşmeyi başardı. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 11 Pro (1.601.066) , iQOO 11 (1.599.322) ve ROG 7 Pro (1.591.766) oldu.
iQOO Neo8 Pro, Red Magic 8 Pro+ ve Oppo Find X6 Pro, Haziranayında en iyi performans gösteren Android telefonları listesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son üç ismi ise, Xiaomi 13 Ultra, OnePlus 11 ve Meizu 20 Pro oldu.
EN PERFORMANSLI ANDROİD TELEFONLAR
Vivo X90s
iQOO 11 Pro
iQOO 11
ROG 7 Pro
iQOO Neo 8 Pro
Red Magic 8 Pro+
Oppo Find X6 Pro
Xiaomi 13 Ultra
OnePlus 11
Meizu 20 Pro
ORTA SEVİYEDE EN GÜÇLÜ TELEFONLAR
Redmi Note 12 Turbo
Realme GT Neo 5 SE
iQOO Neo 7 SE
Vivo S17 Pro
Xiaomi Civi 3
Redmi Note 12T Pro
Redmi K60E
OnePlus Ace Racing Edition
Oppo Reno 9 Pro 5G
Realme GT Neo 3