Haziran ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, AnTuTu platformu Haziran ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı.

Vivo X90s, ortalama 1,619.144 puanla liderlik koltuğuna yerleşmeyi başardı. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 11 Pro (1.601.066) , iQOO 11 (1.599.322) ve ROG 7 Pro (1.591.766) oldu.

iQOO Neo8 Pro, Red Magic 8 Pro+ ve Oppo Find X6 Pro, Haziranayında en iyi performans gösteren Android telefonları listesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son üç ismi ise, Xiaomi 13 Ultra, OnePlus 11 ve Meizu 20 Pro oldu.

EN PERFORMANSLI ANDROİD TELEFONLAR

Vivo X90s

iQOO 11 Pro

iQOO 11

ROG 7 Pro

iQOO Neo 8 Pro

Red Magic 8 Pro+

Oppo Find X6 Pro

Xiaomi 13 Ultra

OnePlus 11

Meizu 20 Pro

ORTA SEVİYEDE EN GÜÇLÜ TELEFONLAR

Redmi Note 12 Turbo

Realme GT Neo 5 SE

iQOO Neo 7 SE

Vivo S17 Pro

Xiaomi Civi 3

Redmi Note 12T Pro

Redmi K60E

OnePlus Ace Racing Edition

Oppo Reno 9 Pro 5G

Realme GT Neo 3