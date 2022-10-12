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HDP il binasında öldürülen Deniz Poyraz'ın davası ertelendi

17 Haziran 2021’de İzmir’de gerçekleşen olayda HDP İzmir İl Binasına silahlı saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz adlı kadını öldüren Onur Gencer’in yargılandığı davanın duruşmasında arbede çıktı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 11:43
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HDP il binasında öldürülen Deniz Poyraz'ın davası ertelendi

HDP il binasında öldürülen Deniz Poyraz'ın davası ertelendi
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Tele1'den aktarılan bilgilere göre; 17 Haziran 2021’de İzmir’de gerçekleşen olayda HDP İzmir İl Binasına silahlı saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz'I öldüren Onur Gencer’in yargılandığı davanın duruşmasında arbede çıktığı açıklandı. Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

Tutuklu sanık Onur Gencer ve avukatlar salonda hazır bulunurken, çok sayıda partili de duruşmayı takip etmek için salonda yer aldı.

Mahkeme başkanı, katılan vekili sıfatı taşıyan asil avukatlar dışındaki tüm avukatların yargılamaya mahsus alandan ayrılmasını karar vererek kararın uygulanmasını istedi. Avukatlar mahkeme başkanına tepki gösterdi. Bazı avukatlar ile özel güvenlik görevlileri arasında ufak çaplı arbede yaşandı. İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel karara uymayacaklarını ifade ederek, mahkeme başkanına “Çıkarabiliyorsanız çıkarın” diye bağırdı.

Deniz Poyraz’ın tutuklu kardeşi Kamil Poyraz salona getirilirken sanık Onur Gencer’e dönüp küfür etmesi üzerine jandarma Poyraz’ın kardeşine müdahale etti. Avukatlar ve salondakiler tepki gösterince salonda arbede çıktı. Sanık salondan çıkarılırken bazı izleyiciler güvenlik güçlerine pet şişe attı. Güvenlik güçleri olaya müdahalede bulunurken sıkılan biber gazı, salonda bulunanları etkiledi.

Mahkeme heyeti ve savcı mahkeme salonundan ayrılırken çevik kuvvet polisleri ve jandarma komandolar mahkeme salonunda güvenlik önlemleri aldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 18 Haziran'da, Çankaya semtinde meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine 1 günlüğüne çalışmaya gelen Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip, öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Gencer, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Binanın bulunduğu yere taksiyle gelen Gencer'in çantasında, bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi. Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı olan, 'Ruger' marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi. Olaydan sonra Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah bulunmadığı öğrenildi. Onur Gencer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 

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