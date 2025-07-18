Hedefleri, Türkiye’yi Suriye’den çıkarmak!

Bazıları diyor ki, “Madem Ahmet Şara, ABD ve İngiltere’nin yetiştirdiği, İsrail’in destek verdiği bir teröristti, şimdi neden İsrail, Şam’ı bombaladı? Esat döneminde neden Şam’a saldırmadı?”

Esat döneminde, Şam’da Suriye hava savunma sistemi vardı, Hizbullah vardı, bunlar bir tarafa Rusya vardı... İsrail buna rağmen, Şam’a hava saldırıları yapıyordu?

Bir de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Mayıs ayında söylediği, “Suriye'de topyekûn bir iç savaş, birkaç ay değil birkaç hafta uzakta olabilir” sözleri var.

İç savaşı, İsrail’in başlatacağını biliyordu anlaşılan...

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Kaldı ki, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Colani'nin (Ahmed el-Şara) yıllarca terör listelerinde yer alan bir figürken, İngiltere merkezli bir sivil toplum kuruluşunun yürüttüğü inisiyatifle “siyasete kazandırıldığını” söyleyen, ABD’nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford’dur!

Öyleyse bugünkü durum nedir? Yani İsrail, neden İngiltere’nin yetiştirdiği bir adamın oturduğu Cumhurbaşkanlığı sarayına saldırı düzenliyor?

Belki ona biçilen görev bitmiştir? Belki İsrail Başbakanı Netanyahu, başındaki soruşturma sıkıntısını atlatabilmek için yine savaş istiyordur ama bunlardan daha önemli bir gerçek var.

Başından beri, İsrail’in hedefi, Suriye’nin kuzeyinde Kürt koridoru oluşturmak değil miydi? Bunu Türkiye’nin koridoru kesecek nitelikteki operasyonları engellemişti... Şimdi, koridoru doğrudan Akdeniz’e ulaştırmak için Türkiye’ye savaş açmaları gerekiyor. Bunu göze alamayacakları için de PYD bölgesinden Suriye’nin güneyine doğru bir koridor açmak için oradaki dağlık arazide yerleşik Dürzileri kullanıyorlar... Yine Lazkiye’deki Nusayriler ile temasları da var!

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Colani, Şam’a girdiğinde, İsrail, Suriye’nin bütün askeri üslerini, hava savunma sistemini, deniz gücünü iki gecede yok etmedi mi ki şimdi hiçbir savunma yeteneği bulunmayan bu yönetimi dikkate alsın?

Gerçi Türk Savunma Bakanlığı kaynakları, "Talep etmeleri durumunda Suriye’nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlarız. İsrail uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi kaosa sürükleyen saldırılarına artık bir son vermelidir" açıklamasını yaptı ama bu açıklama saldırıların har an yeniden başlamasını önleyemez. Üstelik İsrail, Türkiye’nin Suriye’de hava üssü kurmak istediği yerleri de bombalamıştı...

Türkiye, Suriye’nin savunma kapasitesini güçlendirene kadar, İsrail bekleyecek mi?

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Daha önce de sormuştum; sahi Özgür Suriye Ordusu adıyla Türkiye’nin yetiştirdiği ve 80 bin kişilik olduğu söylenen ordu nerededir? Yoksa ABD, Türkiye’ye “Siz durun, Şam’a, İdlib’de koruma altına aldığınız HTŞ girecek” dediği için mi ortadan kayboldular? Yoksa onların da rolü, Suriye rejimini yıpratmakla sınırlı mıydı? Dolayısıyla Türkiye’ye verilen rol de bununla sınırlı mıydı?

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Sahada neler olduğunu Sözcü’den Senem Toluay Ilgaz’a anlatan Abdullah Ağar ise özetle şöyle diyor: “ABD’nin sahadaki YPG-PKK ile ilişkisi Tom Barrack’ın Suriye için söylediği ‘tek bayrak, tek devlet, tek ordu’ söylemiyle örtüşmüyor.

Tek bayrak, tek devlet, tek ordu cümlesi Türkiye’nin Suriye’deki varlığına yönelik kurulmuş bir cümle aynı zamanda.

Türkiye’ye, ‘Senin buradan çıkman lazım’ diyor. Bakın en önemli mesele bence bu. Biz ne yapıyorduk? Terör koridorunu engellemeye çalışıyorduk değil mi? Yani terörün Akdeniz’e çıkmasını engellemeye çalışıyorduk. Siz oralardan çıkarsanız ne olur? Suriye’yi tamamıyla YPG- PKK terör örgütüne kaptırmış olursunuz.

PKK Suriye’nin yaklaşık 40 bin kilometre karelik alanını ABD’nin desteğiyle ele geçirmesinden beri bir şekilde burada devletleşmeye çalışıyor. APO’nun ifadesiyle demokratik konfederalizm peşinde koşuyorlar.

Ve asıl en önemlisi bizi de ilgilendiren boyutuyla şöyle bir gerçeklik var: Irak’taki 12- 13 bin PKK’lının Suriye’ye geçtiğine dair son derece önemli bir veri var. PKK Fırat’ın doğusunda oluşturulmuş ağırlık merkezi üzerinden bütün Suriye’de, Şam’da etkili olmak istiyor.

Ve geçmişte bizim terör koridorunu engellemek adına yaptığımız harekât alanlarının daha altından, bu sefer Şam’ı istismar ederek Şam üzerinde bir etki oluşturarak ABD, sahilde yaşayan Alevi- Nusayrileri yanına alıp Akdeniz’e çıkmak istiyor. Bakın iş çok tehlikeli bir yere gidiyor.”

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Kısacası Suriye’de asıl sorun daha yeni başlıyor!