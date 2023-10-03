Hekim göçleri tam gaz devam ediyor. Eylülde rekor başvuru yapıldı

Hekim göçleri durdurulamıyor. Gün geçtikçe hekimler Türkiye’den gitmek için ‘iyi hal’ belgesi almak için başvuru yapıyor. Sadece Ekim ayında 321 hekim bu belgeyi almak için başvuru yaptı.

KAYNAK: AA
Hekim göçleri tam gaz devam ediyor. Eylülde rekor başvuru yapıldı

Son 10 yılda iyi hal belgesi almak için başvuranların sayısındaki artış, giderek daha fazla hekimin göç ettiğine işaret ediyor.

2012’de sadece 59 hekim iyi hal belgesi için başvurmuştu. 2013’te 90, 2014’te 118, 2016’da 245 hekim iyi hal belgesi istemişti.

2017’den itibaren başvuru sayısı hızla arttı. 2017’de 482, 2018’de 802, 2019’da 1057, 2020’de 931, 2021’deyse 1405 hekim söz konusu belgeyi talep etti. Geçen yıl belge için başvuranların 1341’i pratisyen, 1344’üyse uzman hekimdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) eylülde 321 hekimin iyi hal belgesi istediğini duyurdu.

Avrupa ülkeleri, Kanada, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’da gelecek görenler arasında sadece kamu ya da üniversitede çalışanlar değil, serbest çalışan hekimler de var.

Öne Çıkanlar
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Son Haberler
Hatay'da ağır hasarlı 7 bina kontrollü şekilde yıkıldı Gündem
Hatay'da ağır hasarlı 7 bina kontrollü şekilde yıkıldı
Şahinler çetesinin yöneticisi operasyonu önceden öğrenip firar etmiş Gündem
Şahinler çetesinin yöneticisi operasyonu önceden öğrenip firar etmiş
Adar ne demek? Adar isminin anlamı nedir? Gündem
Adar ne demek? Adar isminin anlamı nedir?
Alkollü sürücü 3 aracı biçerek, beton büze çarptı Gündem
Alkollü sürücü 3 aracı biçerek, beton büze çarptı
Watford'dan flaş Valerien Ismael kararı Spor
Watford'dan flaş Valerien Ismael kararı
Ağrı’da iki hafif ticari aracın çarpışması: 6 yaralı Gündem
Ağrı’da iki hafif ticari aracın çarpışması: 6 yaralı
Ayşenur Arslan serbest bırakıldı Gündem
Ayşenur Arslan serbest bırakıldı