Erdoğan 'Giderlerse gitsinler' demişti. Hekim göçünde tüm yılların rekoru kırıldı

Türkiye’de görev yapan hekimler, sağlık sisteminin yetersizliği, düşük maaşlar ve yoğun çalışma koşulları nedeniyle çareyi yurt dışına çıkmakta buluyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 2023'ün ilk 11 ayında yurtdışına gitmek için "İyi Hal Belgesi" başvurusu yapan hekimlerin sayısını paylaştı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, geçtiğimiz kasım ayında 244 hekimin “İyi hal belgesi” için başvurduğu açıklanırken, bu rakamla beraber 2023'ün ilk 11 ayında toplam başvuru sayısının 2 bin 785 olduğu belirtildi.

2012’DE 52 KİŞİ BAŞVURMUŞ

TTB açıklamasında, 2012'de iyi hal belgesi için 52 hekim başvuruda bulunurken 11 sene sonra bu rakamın 2 bin 785 hekime çıktığını belirterek, “Dün de söylediğimiz gibi; hekim göçünü tırmandıran sebepler var oldukça, mücadele haktır" ifadelerini kullandı.

İLK 11 AYDA 2 BİN 785 OLDU

TTB sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"TTB'ye "İyi Hal Belgesi" başvuru sayısı;

Kasım ayında 244,

2023'ün ilk 11 ayında 2785 oldu.

Dün de söylediğimiz gibi; hekim göçünü tırmandıran sebepler var oldukça, mücadele haktır.

Türk Tabipleri Birliği, koşullar ne olursa olsun susmayacak, hekimlik değerleri ve toplumun sağlık hakkı için mücadelesini sürdürecektir."

ERDOĞAN “GİDERLERSE GİTSİNLER” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında yaptığı bir açıklamada yurt dışına giden hekimler hakkında, "Varsın giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle, asistanlarla götürürüz" ifadelerine yer vermişti.