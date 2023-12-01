Erdoğan 'Giderlerse gitsinler' demişti. Hekim göçünde tüm yılların rekoru kırıldı

2023'ün ilk 11 ayında "İyi Hal Belgesi"ne başvurarak yurt dışına gitmek isteyen hekim sayısında rekor kırıldı. Türk Tabipleri Birliği yaptığı açıklamada, 2 bin 785 hekimin İyi Hal Belgesi’ne başvurduğunu açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan 'Giderlerse gitsinler' demişti. Hekim göçünde tüm yılların rekoru kırıldı

Türkiye’de görev yapan hekimler, sağlık sisteminin yetersizliği, düşük maaşlar ve yoğun çalışma koşulları nedeniyle çareyi yurt dışına çıkmakta buluyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 2023'ün ilk 11 ayında yurtdışına gitmek için "İyi Hal Belgesi" başvurusu yapan hekimlerin sayısını paylaştı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, geçtiğimiz kasım ayında 244 hekimin “İyi hal belgesi” için başvurduğu açıklanırken, bu rakamla beraber 2023'ün ilk 11 ayında toplam başvuru sayısının 2 bin 785 olduğu belirtildi.

2012’DE 52 KİŞİ BAŞVURMUŞ

TTB açıklamasında, 2012'de iyi hal belgesi için 52 hekim başvuruda bulunurken 11 sene sonra bu rakamın 2 bin 785 hekime çıktığını belirterek, “Dün de söylediğimiz gibi; hekim göçünü tırmandıran sebepler var oldukça, mücadele haktır" ifadelerini kullandı.

foto5.jpg

İLK 11 AYDA 2 BİN 785 OLDU

TTB sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"TTB'ye "İyi Hal Belgesi" başvuru sayısı;
Kasım ayında 244,
2023'ün ilk 11 ayında 2785 oldu.

Dün de söylediğimiz gibi; hekim göçünü tırmandıran sebepler var oldukça, mücadele haktır.

Türk Tabipleri Birliği, koşullar ne olursa olsun susmayacak, hekimlik değerleri ve toplumun sağlık hakkı için mücadelesini sürdürecektir."

ttb1.jpg

ERDOĞAN “GİDERLERSE GİTSİNLER” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında yaptığı bir açıklamada yurt dışına giden hekimler hakkında, "Varsın giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle, asistanlarla götürürüz" ifadelerine yer vermişti.

erdogan0.jpg

İlgili Haberler
Hekim göçleri tam gaz devam ediyor. Eylülde rekor başvuru yapıldı
Hastanelerde Doktor yok, hekimler yurtdışına gidiyor
Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Berna Laçin'den Can Gürzap'ın ölümüne dair çarpıcı değerlendirme Magazin
Berna Laçin'den Can Gürzap'ın ölümüne dair çarpıcı değerlendirme
ABD: İsrail yardım TIR’larının geçişine izin verecek Dünya
ABD: İsrail yardım TIR’larının geçişine izin verecek
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi Gündem
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız! Yazarlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Kış turizmi sezon hazırlığına başladı Yazarlar
Kış turizmi sezon hazırlığına başladı
T.C. ANKARA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. ANKARA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
ÇORUM İCRA DAİRESİ Resmi İlanlar
ÇORUM İCRA DAİRESİ