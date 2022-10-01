Kadın Astsubayın sesi herkesi büyüledi. Bir Kerkük türküsü söyledi duyanlar bir daha dinledi. Helal olsun sana Astsubayım

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ndeki görüntüler sosyal medyada gündem oldu.



Sosyal medyada paylaşılan bir kadın Astsubayın söylediği “Kerkük Zindanı” videosu kısa sürede gündem oldu. Astsubaya enstrümanlarıyla eşlik eden Astsubaylar da beğeni topladı. Video, kısa sürede binlerce kez izlendi.

