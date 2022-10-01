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  • Kadın Astsubayın sesi herkesi büyüledi. Bir Kerkük türküsü söyledi duyanlar bir daha dinledi. Helal olsun sana Astsubayı

Kadın Astsubayın sesi herkesi büyüledi. Bir Kerkük türküsü söyledi duyanlar bir daha dinledi. Helal olsun sana Astsubayım

Sosyal medya büyüleyici sesiyle "Kerkük Zindanı" türküsünü söyleyen Astsubayı konuşuyor.  Kadın Astsubayının seslendirdiği türkü kısa sürede gündem olurken dinleyiciler tarafından da büyük beğeni topladı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 10:59
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Helal olsun sana Astsubayım. Kadın Astsubayın sesi herkesi büyüledi. Bir Kerkük türküsü söyledi duyanlar bir daha dinledi

Kadın Astsubayın sesi herkesi büyüledi. Bir Kerkük türküsü söyledi duyanlar bir daha dinledi. Helal olsun sana Astsubayım
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ndeki görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir kadın Astsubayın söylediği “Kerkük Zindanı” videosu kısa sürede gündem oldu. Astsubaya enstrümanlarıyla eşlik eden Astsubaylar da beğeni topladı. Video, kısa sürede binlerce kez izlendi.
 

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Soytekin AYHAN
1.10.2022 11:36
Çagdaş Türkiye'min TSK kuvvetlerinin Aydınlık Asubayları size hak ettiğiniz onuru payeyi imkan ve olanakları vermemekte diretselerde sizler Ülkemin, TSK temel taşlarındansınız tebrik ve Teşekürler.  
 
Kadriye Uzan
1.10.2022 11:18
Muhteşem  
 
Ateş oğlu 01 10 2922
1.10.2022 11:17
Canım kızım Yüreğine sağlık kendimi zor tuttum Atatürkçü olduğunuz durusunuzdan belli Iyikini varsınız  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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