2 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 30 Ağustos resepsiyonunda valinin elini sıkmayan subaylar disipline gönderildi

30 Ağustos resepsiyonunda valinin elini sıkmayan subaylar disipline gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tokat'taki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda kabulü mümkün olmayan olaya karışan personelin, idari soruşturmanın selameti bakımından derhal görevden alındığını ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 15:59
Takip Et

30 Ağustos resepsiyonunda valinin elini sıkmayan subaylar disipline gönderildi

30 Ağustos resepsiyonunda valinin elini sıkmayan subaylar disipline gönderildi
+
Aa
-

MSB'den yapılan açıklamada, Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda meydana gelenlerin kabulünün hiçbir şekilde mümkün olmadığı vurgulandı.

Olaya karışanların, idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
1
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
2
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
3
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
4
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
﻿ Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
5
﻿ Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
﻿ Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
6
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
7
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
﻿Erdoğan'dan, şehit Ataş'ın ailesine başsağlığı mesajı
﻿Erdoğan'dan, şehit Ataş'ın ailesine başsağlığı mesajı
﻿Erdoğan'dan, şehit Ataş'ın ailesine başsağlığı mesajı
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı
﻿Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı
﻿Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı
﻿Sirkeli Höyüğü’nde tarih öncesini gün yüzüne çıkaran kazı
﻿Sirkeli Höyüğü’nde tarih öncesini gün yüzüne çıkaran kazı
﻿Sirkeli Höyüğü’nde tarih öncesini gün yüzüne çıkaran kazı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.