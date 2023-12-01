Helal olsun sana teyzem. Başörtülü teyzeden “Keşke Yunan kazansaydı” diyenlere ders olacak Atatürk sözleri

Sokak röportajında konuşan bir kadının Atatürk sözleri sosyal medyada gündem oldu. Başörtülü teyze anlattıklarıyla "keşke Yunan kazansaydı" diyenlere adeta ders verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Helal olsun sana teyzem. Başörtülü teyzeden “Keşke Yunan kazansaydı” diyenlere ders olacak Atatürk sözleri

Öteki Görüş isimli Youtube kanalının yaptığı bir sokak röportajında yaşlı bir vatandaşın sözleri izleyenleri duygulandırdı.

Kanalın mikrofon uzattığı başörtülü teyze, Atatürk hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Atatürk sevgisini annesinden aldığını ifade eden kadın şunları söyledi:

"Ben AKP'yi hiç sevmiyorum. Ben Atatürkçüyüm yavrum. Onu ben baba olarak bildim. Annem, Atatürk heykeli vardı orada dururdu, kendisi siyah çarşaflı... Açardı, 'Selamun Aleyküm babam, nur içinde yat...' O sevgiyi ben annemden aldım. Onun şu kadarcık toprağına zarar veremezler. Onu kalbimizden alamazlar. Ezanımızı alamazlar, bayrağımızı indiremezler."

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