Asgari ücret toplantısı başlamadan ertelendi. Asgari ücrette 21 yıllık kayıp 3 çeyrek altın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ndan flaş açıklama geldi. Bakan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı. İktidara yakın bazı medya kuruluşlarıdaha önce ilk toplantının bugün yapılacağı iddia edilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayından bu yana geçen 4 aylık dönemde enflasyon yüzde 29.4 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayı enflasyonu yüzde 3 civarında açıklanırsa aralık ayı için de benzer bir rakam tahmini yapılarak 6 aylık enflasyon için en az yüzde 37 rakamı ön plana çıkıyor.

Bakan Işıkhan, bu yıl tek bir zam yapılacağını açıklamıştı. Bunun üzerine tepki gösteren Türk-İş Başkanı Ergün Atalay tepki gösterip "Bu ücret başlangıç ücreti ama ülkemizde öyle bir noktaya geldi ki geçim ücreti oldu. Bakan Bey 'Bu sene bir kere artış olacak.' dedi. Hiç olmasın. Enflasyon da olmasın zam da yapmayın" diye konuşmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada Asgari Ücretin 2002 yılına göre 61 kat artırdıklarını söyledi. Peki gerçekte vatandaşın alım gücü ne kadar artmıştı. 2002 yılında 184,3 lira olan asgari ücretle vatandaş 6,72 tane çeyrek altın alıyordu. Bugün ise 11.402 liralık asgari ücretle 3,59 tane çeyrek altın alabiliyor. Hesap ortada...Asgari ücretle çalışan bir vatandaşın kaybı ücretin 61 kat artış olmasına rağmen Asgari Ücretlinin kayıbı 3,12 çeyrek altın oldu. O da bugünkü fiyatlarla çeyrek altın 3.172 lira olduğuna göre Asgari ücretlinin kaybı neredeyse 10 bin lira...Kısacası asgari ücretin 61 kat artmış olması vatandaşa yaramış mı oluyor. Hesap ortada. Kayıp 10 bin lira. Demek ki asgari ücretin 61 kat artması yetmiyormuş. Hal böyle de olunca vatandaş fakirleşmiş oldu.

PEKİ PAZARLIKTAKİ RAKAM NE OLACAK

TÜİK'in enflasyon rakamlarana göre asgari ücrete zam görüşmelerinde pazarlıkların az 15 bin 700 liradan başlaması bekleniyor. Peki asgari ücret nasıl belirleniyor . Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında geleneklere göre aralık ayında dört kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde, TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurmuştu.

CUMHURBAŞKANI'NDAN EK ZAM GELİR Mİ?

Asgari ücret her ne kadar pazarlık masasında görüşülse de son kararı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan veriyor. Erdoğan, en son genel seçimlerin hemen öncesinde yapılan kamu işçilerinin toplu sözleşme zammını seçim nedeniyle yükseltmiş, ardından da memurlara aynı sözü vermişti. Asgari ücrette, yerel seçimler öncesi işçi masada avantaj sağlamış gözükse de rakamın ne olacağını kimse kestiremiyor. Zam oranının yüzde 50 civarında belirlenmesinin sürpriz olmayacağı kaydedilirken, bu zammın verilmesi halinde ise yeni asgari ücret 17 bin 103 TL olacak.

PEKİ YÜZDELİK TAHMİNLERDE RAKAM NE ÇIKIYOR.

Zam oranı yüzde 35 olursa asgari ücret 15 bin 392 lira

Zam oranı yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 962 lira .

Zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 532 lira

Zam oranı yüzde 50 olursa asgari ücret 17 bin 103 lira

Zam oranı yüzde 55 olursa asgari ücret 17 bin 673 lira