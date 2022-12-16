Kadın milli takımımız dünya şampiyonu oldu. Helal olsun size. Tarihi başarı

Portekiz'in Matosinhos şehrinde gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Sevda Altunoluk, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altan'dan oluşan milli takım, Güney Kore'yle karşılaştı.
İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda farkı daha da açtı ve maçı 10-4 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Golbol Kadın Milli Takımı, tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğunu elde etti.
2018 Rio ve 2020 Tokyo'da paralimpik oyunları şampiyonluğuna ulaşan ay-yıldızlı ekip, dünya şampiyonalarında 2014'te üçüncü, 2018'de ise ikinci olmuştu
Güney Kore'yi yenerek dünya şampiyonluğu zaferini de elde eden Golbol Kadın Milli Takımı, tarihi bir başarıya daha imza attı.
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