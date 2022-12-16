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Kadın milli takımımız dünya şampiyonu oldu. Helal olsun size. Tarihi başarı

Golbol Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın finalinde Güney Kore'yi 10-4 yenerek şampiyon oldu.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 20:41
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Helal olsun size. Tarihi başarı. Kadın milli takımımız dünya şampiyonu oldu

Kadın milli takımımız dünya şampiyonu oldu. Helal olsun size. Tarihi başarı
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Portekiz'in Matosinhos şehrinde gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Sevda Altunoluk, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altan'dan oluşan milli takım, Güney Kore'yle karşılaştı.

İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda farkı daha da açtı ve maçı 10-4 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Golbol Kadın Milli Takımı, tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğunu elde etti.

2018 Rio ve 2020 Tokyo'da paralimpik oyunları şampiyonluğuna ulaşan ay-yıldızlı ekip, dünya şampiyonalarında 2014'te üçüncü, 2018'de ise ikinci olmuştu

Güney Kore'yi yenerek dünya şampiyonluğu zaferini de elde eden Golbol Kadın Milli Takımı, tarihi bir başarıya daha imza attı.

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