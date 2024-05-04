Real Madrid kazandı Bernabeu 'Arda Güler' diye inledi

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Real Madrid kazandı Bernabeu 'Arda Güler' diye inledi
Real Madrid Cadiz engelini 3-0'la geçerken milli futbolcumuz Arda Güler yine döktürdü.

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, Bernabeu Stadı'nda Cadiz'i konuk etti.

Milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Yaptığı klas hareketlerle tüm dikkatleri üzerine toplayan Arda Güler 66. dakikada yerini Bellingham'a bıraktı.

Arda Güler oyundan çıkarken Bernabeu Stadı'nda bulunan taraftarlar onu ayakta alkışladı.

Karşılaşmayı 51'de Brahim Diaz ve 68'de Bellingham ve 90+4'te Joselu'nun golleriyle 3-0 kazanan Real Madrid puanını 87'ye yükseltti şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

73 puanla en yakın takipçisi konumundaki Barcelona bu akşam saat 19.30'da Girona deplasmanına çıkacak. Eğer Barcelona bu maçta puan kaybederse Real Madrid şampiyonluğunu ilan edecek.

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