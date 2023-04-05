﻿Helikopterli terör örgütü!..

Amanoslar'da PKK'lıların varlığını kanıtlayan bir sırt çantasının bulunmasının üzerinden 29 yıl geçmişti...

1991 yılının Haziran ayında, Hatay'ın Erzin ilçesi kırsalında dolaşan köylülerin bulduğu o sırt çantasını inceleyen güvenlik güçleri, PKK'lılara ait olduğu belirlenen belgeler, eylem krokileri ve yaşam malzemelerine rastlamıştı...

İşte o gizemli çanta, yoğun operasyonlardan etkilenen PKK'nın Amanoslar bölgesini yaralı teröristler için bir tedavi merkezi olarak kullanmaya başladığını da ortaya çıkarmıştı...

Çantanın bulunduğu 1991 yılından itibaren Amanos'larda yüzlerce operasyon yapıldı, PKK'nın onlarca militanı öldürüldü, çok sayıda örgüt üyesi yakalandı ve 2020 yılının başlarında ise Amanoslar'ın terör örgütünden temizlendiği duyuruldu...

Ancak 2020 yılının sonbaharında bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri PKK'nın akıl almaz bir yöntemle Amanoslar'a sızmaya ve yeniden örgütlenmeye çalıştığını belirledi...

PARAMOTORLA SIZAN MİLİTANLAR!..

Güvenlik güçleri, 12 Ağustos 2020'de başlatılan "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" ile terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmuştu...

11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar sırasında, terör örgütünün şaşırtıcı yöntemleri de deşifre olmuştu...

Güvenlik güçleri, 4 teröristin eylem için iki paramotorla 28 Eylül ve 10 Ekim 2020'de Suriye'nin Münbiç bölgesinden havalanarak Amanoslar kırsalına indiğini tespit edince büyük bir operasyon başlatılmıştı...

Teröristlerden birinin, firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in terörden arananlar listesi "gri kategori"de yer alan oğlu, "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu belirlenmişti...

19 Ekim 2020'de düzenlenen operasyonda teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken, Yoldaş Selim Çelik ise sağ yakalandı...

Paramotor ile Amanoslar kırsalına gelen teröristlerden ikisinin saklandığı yer ise kısa süre sonra belirlendi...

Payas ilçesinde, güvenlik korucularının bekleme noktasına taciz ateşi açarak bölgeden uzaklaşan teröristlerin aracı İskenderun ilçe merkezinde sıkıştırıldı...

Fener Caddesi'nde yaşanan çatışmada teröristlerden biri üzerindeki patlayıcının infilak etmesi sonucu ölürken, diğer terörist ise Barbaros Mahallesi'nde saklandığı yerde etkisiz hale getirdi...

PKK'nın en az 30 yıl boyunca örgütlenme merkezi olarak kullandığı Amanoslar'daki bu son operasyon terör örgütünün hem yeniden yapılanma çabalarını engellemiş, hem de Türkiye'ye sızmak için akla gelmeyen yöntemler kullandığını ortaya çıkarmıştı...

Peki, terör örgütünün Akdeniz Bölgesi'nde etkili olmak için 30 yıl boyunca üs olarak kullandığı Amanoslar'daki bu gelişmeleri niçin mi anımsattık?..

ABD, PKK, ORDU!..

PKK son yıllarda sadece Amanos Dağları'nda değil, metropollerde, Güneydoğu ve Doğu Anadolu ile Kuzey Irak'taki operasyonlarda da büyük darbe aldı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu zaman zaman yaptığı açıklamalarda, örgütün Türkiye içerisindeki militan sayısının yok denilebilecek bir seviyeye düşürüldüğüne dikkat çekmişti...

Ancak Suriye'deki iç savaş kışkırtmacılığını da fırsat bilen örgüt, (IŞİD'le mücadele ediyor bahanesiyle) Amerika ve Avrupa'nın desteğiyle ordulaşmaya çalışırken, paramotor olayını da anımsatan ürkütücü bir askerî yapılanmaya doğru gidiyor...

Pentagon subayları, PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG unsurlarını eğittiğini açıkça medya üzerinden duyururken, militanlara komando ve su altı dalışın yanı sıra, tank eğitimi verildiği de ortaya çıkmıştı...

Son olarak ocak ayında 100 TIR dolusu silah, mühimmat ve araç gereci PYD'ye götürdüğü ortaya çıkan ABD'nin, ordulaşmaya çalışan PKK/ YPG'yi tam donanımlı bir örgüt haline getirmek için sınırları zorladığını gösteren haberler de geçen hafta medyaya yansımıştı...

Çünkü ABD'nin PKK'ya tahsis ettiği öne sürülen Eurocopter AS350 tipi helikopterin Duhok/Amedi yakınlarında düşmesi sonucu 9 PKK'lının ölmesi, dikkatleri terör örgütünün askerî yapılanmasına yoğunlaştırmıştı...

Kazada ölenlerden ikisinin, örgütün sözde özel kuvvetler biriminde görevli Servan Kobani ile "Didar Derik" kod adlı Hamdiye Özbahçeci olduğu belirlenmişti...

F-16, HELİKOPTER ÇELİŞKİSİ!..

Güvenlik güçlerince ele geçirilen ve itirafçı olan teröristlerin iddialarına bakılırsa, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin Haseki'deki kamplarında eğitim helikopterleri var...

İtirafçı teröristlere göre, ABD'nin verdiği 4 helikopter Ekim 2019'dan Temmuz 2020'ye kadar Şeddade ve Deyrizor arasındaki Tel Beyder beldesinde de eğitim amaçlı kullanıldı...

Önceki gün New York'ta gazetecilerin, "Suriye'nin kuzeydoğusundan kalkan helikopterlerden ABD'nin haberi olup olmadığı" sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi;

"Esas bu kısmı önemli. Bu helikopterleri kim, kimden satın aldı ve ondan sonra kime kullandırttı? Helikopteri kullanmak için nasıl eğitim verdiler teröristlere? O bölgenin hava sahası kimin kontrolünde, Amerika'nın... Dolayısıyla hava sahasını kontrol eden otoriteden izin almadan bir helikopterin kalkması mümkün değil."

Amerikan senatosu Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu konusunda izin vermemek için direnirken, PKK'lılara nasıl helikopter verildiği sorusunu kimse yanıtlayamıyor!..

Evet; Türkiye için yaşamsal bir seçime gidilirken, sadece HDP gibi ayrılıkçı örgütlerden destek alan siyasetin "tutuklular serbest kalacak, İmralı'nın kapıları açılacak, Öcalan için özgürleşmenin vakti geldi" şeklindeki beklentileri açığa çıkmıyor, aynı zamanda PKK'nın sınır ötesinde ordulaşmaya çalışırken, teknolojinin en etkili araç gereçlerine ve silahlara kolaylıkla kavuşması da deşifre oluyor...

Velhasıl, 14 Mayıs seçimi sadece AKP ve muhalefet için değil, terör örgütünün plan ve beklentileri deşifre olduğu için, (ülke bütünlüğü) bakımından da oldukça yaşamsal...

"Denize düşen yılana sarılır" gafletinde bocalarken, "düşmanımın düşmanı dostumdur" diyen siyaset bunun ne kadar farkında acaba?..