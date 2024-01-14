Hem fazla mesai yaptırdılar hem de evine bırakılmasını istediği için öldürdüler

Kaynak: İHA
Hem fazla mesai yaptırdılar hem de evine bırakılmasını istediği için öldürdüler
Bursa’da geç saate kadar mesai yaptığı işyerinde evine bırakılmasını talep eden Ayhan Gülal, 22 yaşındaki patronunun oğlu tarafından kalbinden bıçaklandı. Çalışan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay, Bursa merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Otosansit Kamyon Garajı önünde yaşandı. Bir geri dönüşüm tesisinde çalışan 42 yaşındaki Ayhan Gülal, işvereni tarafından geç saatlere kadar mesaiye yaptırıldı. Mesai bitimi kendisinin evine bırakılmasını isteyen Gülal ile patronunun oğlu olan T.S. (22) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma yerini kavgaya bıraktı.

aw119702-01.jpg

İş yerindeki diğer çalışanlar ve çevredekilerin kavgada araya girmesini fırsat bilen T.S, aracından bıçak alarak kargaşada bıçakla Gülal’ın üzerine yürüyerek kalbinden 2 defa bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Gülal’ı T.S, yaralıyı aracına bindirerek işyerinden bir arkadaşı ile beraber hastaneye götürmeye çalıştı.

aw119702-02.jpg

Yaralı ile birlikte seyreden araç hastaneye giderken yolda da kaza yaptı. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye yetiştirirken, şüpheli T.S. de gözaltına aldı. Yaralı hastanede yapılan müdahalelere cevap veremeyerek yaşamını yitirdi.

aw119702-05.jpg

Şüpheli T.S ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.

Son Haberler
Limon sosu neden yasaklandı? Limon sosu nedir? Keşfet
Limon sosu neden yasaklandı? Limon sosu nedir?
Kars’ta yok olmaya yüz tutmuş tarih. Tabyalar Gündem
Kars’ta yok olmaya yüz tutmuş tarih. Tabyalar
Survivor Nagihan kimdir? Survivor Nagihan kaç yaşında evli mi? Keşfet
Survivor Nagihan kimdir? Survivor Nagihan kaç yaşında evli mi?
Zeytinburnu'nda yol kapatan düğün konvoyu; etrafa para saçtı Gündem
Zeytinburnu'nda yol kapatan düğün konvoyu; etrafa para saçtı
Oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışlarıyla hafızalarda yer eden baba hayatını kaybetti Yaşam
Oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışlarıyla hafızalarda yer eden baba hayatını kaybetti
Karda mahsur kalan hasta hastaneye güçlükle yetiştirildi Gündem
Karda mahsur kalan hasta hastaneye güçlükle yetiştirildi
Ne Gemiler Yaktım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ne Gemiler Yaktım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman?