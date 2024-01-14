Hem fazla mesai yaptırdılar hem de evine bırakılmasını istediği için öldürdüler

Olay, Bursa merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Otosansit Kamyon Garajı önünde yaşandı. Bir geri dönüşüm tesisinde çalışan 42 yaşındaki Ayhan Gülal, işvereni tarafından geç saatlere kadar mesaiye yaptırıldı. Mesai bitimi kendisinin evine bırakılmasını isteyen Gülal ile patronunun oğlu olan T.S. (22) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma yerini kavgaya bıraktı.

İş yerindeki diğer çalışanlar ve çevredekilerin kavgada araya girmesini fırsat bilen T.S, aracından bıçak alarak kargaşada bıçakla Gülal’ın üzerine yürüyerek kalbinden 2 defa bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Gülal’ı T.S, yaralıyı aracına bindirerek işyerinden bir arkadaşı ile beraber hastaneye götürmeye çalıştı.

Yaralı ile birlikte seyreden araç hastaneye giderken yolda da kaza yaptı. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye yetiştirirken, şüpheli T.S. de gözaltına aldı. Yaralı hastanede yapılan müdahalelere cevap veremeyerek yaşamını yitirdi.

Şüpheli T.S ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.