Mesai saatleri düşüyor mu? Çalışan herkesi ilgilendiren açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'da 'İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi' kapsamında bir toplantıya katıldı.

Bakan Işıkhan, toplantıda yaptığı konuşmada, 'Mesai saatleri değişecek mi?' sorusuna da yanıt verdi.

"BUNLAR SPEKÜLASYONDUR"

Burada konuşan Bakan Işıkhan, “Kamuoyunda dolaşan haberlere itibar etmeyin. Bizden resmi bir açıklama gelmedikçe, bunlar spekülasyondur. Bizden doğrudan bir açıklama gelmediği sürece, kamuoyunda çıkan haberlere kulak asmayın” sözlerini kullandı.

"MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?"

Işıkhan, çalışma hayatına ilişkin kendilerinden başka birçok kişinin yorum yaptığını ve haberler ürettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Elbette çalışma hayatı, dinamik bir alan ve sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gereken bir konu. Sizlere söylemek isterim ki, biz, istişareye önem veren bir hükümet ve bakanlık olarak çalışıyoruz. Geçen ay Sayın Cumhurbaşkanımız, İş Kanunu'nun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Biz de hemen ardından, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ve Adalet Bakanlığımız ile birlikte çalışmaya başladık. Bu çalışma devam ediyor. Biz, her zaman işçimizin ve işverenimizin haklarını gözetiyoruz. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı'na uygun bir iş kanunu ve çalışma hayatı için de elimizden geleni yapacağız. Bu nedenle, bizden doğrudan bir açıklama gelmediği sürece, kamuoyunda çıkan haberlere kulak asmayın.”

Işıkhan, yapılacak çalışmaların, iş hayatının tüm kesimlerinin ortak fikirleriyle şekilleneceğini de belirtti.