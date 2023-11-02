Hem lezzetli hem çok yararlı

Bu meyve hem lezzeti hem de sağlık üzerindeki olumlu etkileri ile adından söz ettiriyor. Esasen tropikal iklim bölgelerinde, orta amerikada yaygın yetişen evde meyvesi ülkemiz topraklarında da bazı bölgelerimde kolayca yetişir.

Antalya ve Muğla ejder meyvesi yetiştirme faliyetlerinin en yaygın olduğu illerimizdir. Ayrıca İzmir’de de özel seralar içinde pitaya tarımı yapılmakta.

EJDER MEYVESİ YARARLARI NELER?

Eşsiz bir magnezyum kaynağıdır.

Lif içeriği oldukça yüksektir.

Sindirim sistemi ve bağırsak dostu bir meyvedir.

Bağırsaklarda sağlıklı bakterilerin üremesini teşvik eder.

Yüksek C vitamini ve karotenoid içeriği ile bağışıklığı güçlendirir.

Vücudumuzda vitamin emilimini arttırcı etkiye sahiptir.

Yapılan çalışmalar sonucunda dragon meyvesinin özellikle kolon kanserine karşı koruyucu etkisi olabileceği ortaya konmuştur.