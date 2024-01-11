Hem parasını aldı hem bıçakladı

Sakarya’dan ailesiyle Adana’ya gezmeye gelen U.M. (30), Seyhan ilçesine bağlı İnönü Caddesi’ndeki tatlıcıya gitti.

Tatlıcıda U.M.'nin yanına gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi, Tatlı almak için 10 TL’sinin eksik olduğunu belirterek U.M.'den para istedi. U.M.'nin şahsa parayı vermesinin ardından aralarında geçen diyalogda şüpheli U.M.’ye “Nerelisin” diye sorduktan sonra parayı verip yumrukla saldırdı.

Şüpheli ve U.M. arasında çıkan arbadede, şüpheli U.M.'yi göğsünden bıçaklayıp olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Hastaneye kaldırılan U.M. taburcu olmasının ardından olayı anlattı. U.M., ”Sakarya’dan buraya ailem ile gezmeye geldik. Arkadaşlarımızla, dostlarımız ve çocuklarımızla alışveriş yaptık. Tatlı yemeye niyetlendik, tezgahtan tatlıyı seçerken arkadaş yan taraftan geldi. Bana '10 liram var, 10 lira verin bende bir tatlı alayım' dedi. Bende tabi kardeşim diyerek parayı verdim. Parayı aldıktan sonra nereli olduğumu sordu Sakaryalıyım kardeşim cevabını verdim. Abi sen parayı al dedi geri verdi, sonrada vurmaya kalktı. Daha sonra aramızda bir tartışma yaşandı bıçak çekti, beni göğsümden yaraladı. Ardından ise kaçtı” ifadelerini kullandı.