BU besinleri hem yiyin, hem kilo verin

Bazı besinler kilo vermede yardımcı oluyor. Çünkü bu yiyecekler iştah kesme konusunda tam bir uzman. Onlara mutfağınızda daha fazla yer açtıkça midenize giren o fazladan yiyeceklere yer bırakmayacak, hatta ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla yediğiniz tüm o abur cuburları canınız istemez olacak. İşte iştahınızı kesmek için tüketilmesi gereken besinler…

ELMA

Elmanın iştah kapatma konusundaki etkisi aslında çok biliniyor. Ama biz yine de bilmeyen kalmasın dedik, iştahı kesme konusunda namı tüm dünyaya yayılan elmayla başladık. Elmanın içinde pektin adında, adı yapancı gelse de aslında vücudumuzun pek bir sevdiği bir madde bulunuyor. Bu madde, tokluk hissetmenize büyük katkılarda bulunuyor. E bu da yetmezmiş gibi elmanın içindeki besin lifleri de işin içine girince o dindirilemez iştahınızın önüne geçmiş oluyorsunuz. Gün içinde elmayı ara öğünlerinizden birinde kütür kütür yemek suretiyle değerlendirirseniz bu özelliğinden bol bol faydalanabilirsiniz.

YULAF

Yulaf ezmesi, ne yazık ki tadı tuzu olmaması nedeniyle çok eleştirilse de aslında tam bir diyet dostu. Karbonhidrat ağırlıklı olmasına rağmen içinde bolca potasyum, magnezyum, folik asit ve besin lifi bulunduğu için diyetlerde çıkça kullanılıyor. Onun sayesinde daha uzun süre devam eden tokluk hissi de iştahınızın bir anda açılmasının önüne geçmiş oluyor. Yulaf ezmesini nasıl tüketeceğim derseniz, süt ya da yoğurtla karıştırarak afiyetle yiyebilirsiniz.

BADEM

Badem de ara öğünlerde, kendinizi acıkmış hissetmeye başladığınızda gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz yiyeceklerden. Hali hazırda içinde birçok besin lifi, vitamin ve mineral bulunan güzeller güzeli bademler, içinde omega 3 yağ asitleri bulunması sebebiyle de düzenli olarak tüketmemiz gerekenlerden.

BAKLAGİL​LER

Kuru fasulyedir, mercimektir, barbunyadır, baklagillerin hemen hepsi gaz yaptıkları gerekçesiyle çok sık yapılmıyor kimi evlerde, biliyoruz. Oysa onlar içlerindeki birçok maddeyle nasıl da bizim sağlığımızı düşünüyorlar. Mesela, baklagiller bizim için pek gerekli olan kolesistokinin adlı bir hormonun salgılanmasında önemli rol oynuyor. Bu hormon ne işe mi yarıyor? Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak kendimizi sürekli aç hissetmemizin önüne geçiyor. Üstelik baklagillerin nasıl önemli bir protein deposu olduğunu da biliyorsunuz.

BROKOLİ

Tıpkı karnabahar gibi brokoli de iştah kesme konusunda size yardımcı olmak için sırada bekleyenlerden. Üstelik birbirine pek benzeyen bu ikilinin iştah kesme güçleri de aynı sebebe dayanıyor. Brokoli de besin lifi açısından oldukça zengin. Bu da midenizde daha uzun süre tokluk hissi yaratabileceği anlamına geliyor. Brokoli ya da karnabahar olsun fark etmez, her ikisini de tüketirken bol bol sos kullanmaktan veya onları kızartarak yemek gibi sağlıksız tercihlerden uzak durmanız gerekiyor, söylemeden geçmeyelim.

SARI LEBLEBİ

Açlığı bastırma konusunda en yaygın olarak kullanılan ama doğruluğundan hep şüphe edilen sarı leblebi, gerçekten iştahınızı kapatabiliyor. Bunu nasıl yapıyor derseniz, midenizde fazlaca üretilmiş olan ve sizi açlığa hızlıca götüren mide asitlerini azaltıyor sarı leblebi. “Midemin asidini alsın” diye bir söz vardır ya hani, işte o sırada ihtiyacınız olan tam da bir avuç sarı leblebi.

TARÇIN

Tarçın da diyetlerde sıkça başvurulanlardan. Çünkü kendisi insülinin dengesini korumaya yardımcı oluyor ve bu sayede hızlıca iştahınızın açılmasına engel oluyor. Kan şekeri ve kolesterolün dengelenmesinin yanı sıra tatlı yeme isteğine de en masumundan çare oluyor. Tatlı krizinin kapıda olduğunu hissettiğinizde bir çay kaşığının yarısı kadar toz tarçını bitki çayınızın içine karıştırarak tüketebilir ya da aynı şekilde çubuk tarçını bir süre çayınızın içinde beklettikten sonra içerek de aynı etkiyi görebilirsiniz.

SALATA

İştahı kapatmada en iddialı olan yiyeceklerden biri de yine diyetlerin başrolünde bulunanlarından salata. Özellikle yeşilliklerle dolu salatalar, içindeki bu yeşilliklerde bulunan besin lifleri sayesinde midenizi uzun süre aç kalmaktan koruyor, tokluk hissi oluşturarak iştahınızı kapıyor. Bu durumda size de bol bol yeşillik almak ve salatanızı hazır etmek düşüyor. Şimdiden afiyetler olsun diyelim o zaman!

YOĞURT

Yoğurt, içindeki bolca kalsiyum ve proteinin güçlerini birleştirmesi sonucu birçoğumuzun diyetinin vazgeçilmez parçası. E tadı güzelken ve bu kadar da şifalıyken neden onu soframızdan eksik edelim ki zaten? Daha çok yoğurt yiyin, size iyi gelmeyecek kadar fazla olan o iştahınızın önüne en sağlıklı ve lezzetli yoldan geçin.

YUMURTA

Yumurtanın içerdiği bol miktardaki proteinden güç alın ve önünü alamadığınız iştahınızla en lezzetlisinden savaşın. Sabahları yiyeceğiniz bir haşlanmış yumurta, sizi uzun süre tok tutsun, sık sık atıştırdığınız o abur cuburlar sizden uzak olsun.

KARNABAHAR

Karnabahar seveni de sevmeyeni de bir hayli fazla, uçlarda yaşayan bir sebze. Ancak bu özelliği öğrenince onu hiç sevmeyenler bile yeniden şans verecek, eminiz. Karnabahar, en önemli iştah azaltan yiyecekler arasında. Bunun nedeniyse besin lifi bakımından en zenginler arasında yer alması. Anlayacağınız karnabaharı mutfağa daha çok sokmanın zamanı geldi de geçiyor bile.