Heniyye’nin oğlu, babasının kaldığı odayı vuran füzenin cep telefonu sinyaliyle yönlendirildiğini söyledi

Al Arabiya’da yer alan habere göre, suikasta dair açıklamalarda bulunan Abdusselam Heniyye, babasının ölümüne neden olan füzenin telefon sinyaliyle yönlendirildiğini belirtti. Heniyye, “Korumalar ve diğer danışmanlar babamın odasından sadece birkaç metre uzakta oturuyorlardı. Bir bomba olsaydı tüm binanın patlayacağı açıktı. Bu nedenle odada bomba olduğu yönündeki söylentiler tamamen asılsız.” dedi.

Hamas liderinin kaldığı odanın füzeyle hedef alınmasına dair ise Heniyye, “Güdümlü füze, olaydan önceki gece babamın odasında ve başının yakınında bulunan cep telefonunun sinyali izlenerek yönlendirildi. Babam resmi bir törene cep telefonuyla katıldı ve bu nedenle operasyon çok karmaşık olmadı.” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran makamları, suikastın 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir roketle gerçekleştirildiğini açıkladı. Ancak, New York Times gazetesi, Heniyye’nin kaldığı konuta aylar önce gizlice yerleştirilen bir bombanın patlatıldığını iddia etti.