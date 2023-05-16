Hepimiz yoksuluz. Yoksulluk sınırı 33 bin 948 TL. Yoksul insanların yüzde 50'si AKP'ye oy verdi

Editör: Erhan Songür

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Nisan 2023 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Nisan 2023 için 9 bin 814 lira oldu. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır.

YOKSULLUK SINIRI 33 BİN 948 TL

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 33 bin 948 lira olarak gerçekleşti.

Günlük 327 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim kalemi 32 lira ile 10-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarı oluşturdu.

YOKULLARIN YARISI AKP’YE OY VERDİ

14 Mayıs’ta yapılan seçimde Erdoğan’ın oyu yüzde 49,50 olurken Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,89 oranında oy aldı. Ortaya çıkan yoksulluk rakamları sonrası geçim sıkıntısı ile mücadele eden insanların yarısının AKP’ye oy verdiği gerçeğini bir kez daha akıllara getirdi.