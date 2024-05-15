Hepsi dolardan TL'ye dönecek. Resmen açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, kamuda uygulanan tasarruf önlemlerine ilişkin bir soruya, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine Maliye Bakanı gerekli açıklamaları zaten yapmıştır" şeklinde yanıt verdi.

Kamu Özel İşbirliği yöntemiyle gerçekleştirilen projelerde döviz kurlarından Türk lirasına geçişin olup olmayacağı sorusuna ise Erdoğan, "Kamuoyu, bu değişimden etkilenecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek 2 gün önce merakla beklenen tasarruf paketini açıklamıştı.

Şimşek, kamuda yeni taşıt alımı, yeni mobilya, demirbaş ve teçhizat alımlarının zorunlu haller dışında 3 yıl yasaklandığını açıklayarak uygulanacak tedbirleri şu şekilde tek tek sıralamıştı: