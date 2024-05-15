Hepsi dolardan TL'ye dönecek. Resmen açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Hepsi dolardan TL'ye dönecek. Resmen açıklandı
Erdoğan, parti grubunun toplantısının ardından kamu sektöründe tasarruf önlemleriyle ilgili konuştu. Kamu-özel işbirliği projelerinde dövizden TL'ye geçişin değerlendirildiği sorusuna, "Hepsi bundan pay alacak" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, kamuda uygulanan tasarruf önlemlerine ilişkin bir soruya, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine Maliye Bakanı gerekli açıklamaları zaten yapmıştır" şeklinde yanıt verdi.

Kamu Özel İşbirliği yöntemiyle gerçekleştirilen projelerde döviz kurlarından Türk lirasına geçişin olup olmayacağı sorusuna ise Erdoğan, "Kamuoyu, bu değişimden etkilenecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek 2 gün önce merakla beklenen tasarruf paketini açıklamıştı.

Şimşek, kamuda yeni taşıt alımı, yeni mobilya, demirbaş ve teçhizat alımlarının zorunlu haller dışında 3 yıl yasaklandığını açıklayarak uygulanacak tedbirleri şu şekilde tek tek sıralamıştı:

a-002.pngb-001.pngc-001.pngd-001.pnge-001.png

Son Haberler
Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 149'a yükseldi Dünya
Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 149'a yükseldi
Dönel kavşakta minibüs ve otomobil çarpıştı Yerel Haberler
Dönel kavşakta minibüs ve otomobil çarpıştı
Rize'de kaçak silah atölyesine baskın kamerada Gündem
Rize'de kaçak silah atölyesine baskın kamerada
Erdoğan'ın vaadine bakan kapıyı kapattı Gündem
Erdoğan'ın vaadine bakan kapıyı kapattı
340 paket kaçak sigaraya el konuldu Yerel Haberler
340 paket kaçak sigaraya el konuldu
“Alo” listesinde Türkiye’nin Avrupa’daki sırası belli oldu Teknoloji
“Alo” listesinde Türkiye’nin Avrupa’daki sırası belli oldu
Tokat'ta otomobil park halindeki TIR’a çarptı.1 ölü Gündem
Tokat'ta otomobil park halindeki TIR’a çarptı.1 ölü