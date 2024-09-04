Hepsiburada, 81 ildeki esnaf ve tüketiciyi birleştiriyor

Türkiye’nin gözde e-ticaret platformlarından Hepsiburada, 16 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olacak okula dönüş kampanyasını başlattı. Belirtilen kampanya süreci ve Hepsiburada tarafından gerçekleştirilen ‘Okula Geri Dönüş – Alışveriş Dinamiklerini Anlama Araştırması’nın sonuçları Hepsiburada Ticari Grup Başkanı (CCO) Ender Özgün tarafından kamuoyuna aktarıldı.

Ender Özgün Eylül ayı kampanyasında, temmuz ayına oranla yüzde 50 oranında artış beklenirken, geçen yılın aynı dönemine oranla da yüzde 20 artış beklendiğini söyledi.

Kredi kartlarına yapılan uygulamaların e ticaret etkisine de vurgu yapan Özgün, yüzde 75’lik alışverişin hepsi kredi kartlarında yapıldığını, bunun da Hepsiburada’yı etkilediğini söyleyerek, ilk çeyrekte yüzde 90’nın üzerinde büyüme oldu. Adetsel olarak yüzde 20’lik büyüme gösterildiğini belirtti.

Ticaret hacminin yüzde kaçı e ticaretin ticaretteki oranına vurgu yapan Özgün, E ticaretin toplamına bakıldığında geçen yıla oranla toplam ticaretin yüzde 20’sinin e ticaretten yapıldığını 5 senelik süreçte yüzde 40 in üzerinde e ticaret hacmine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Ender Özgün ayrıca, deprem bölgesi normale dönene kadar oraya olan desteklerinin hiç durmadan aynı şekilde devam edeceğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN 81 İLİNE YAYILAN 103 BİN ESNAF VE KOBİYE İLAVE GELİR

Ender Özgün, Türkiye genelinde de esnafa, KOBİ’lere ilave gelir fırsatı sunup Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına destek olduklarını, okula dönüş de aslında bu misyonunun simge dönemlerinden biri olduğunu belirterek, bugün milyonlarca müşteriye, Türkiye’nin 81 iline yayılan ve toplam sayısı 103 bin esnaf ve KOBİ’lerle bir araya getirdiklerini söyledi.

MÜŞTERİLERİMİZİN BEKLENTİLERİNE GÖRE KAMPANYAMIZI TASARLADIK

2 Eylül’de başlayan ve 16 Eylül tarihine kadar geçerli olacak kampanya döneminde defterden kitaba, ayakkabıdan kıyafete ve teknoloji ürünlerine kadar binlerce farklı üründe indirim ve kampanyalar sunacaklarına vurgu yapan Ender Özgün, bu kampanyayı tasarlarken, öncelikle tüketicilerin bizden beklentilerini dikkate aldıklarını, sahaya inip, onları dinlediklerini söyleyerek, gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını, ilgili ekiplerle anlamlandırarak bütüncül bir kampanya tasarlamaya dikkat ettiklerini belirtti.

Özgün, hem indirimlerle tüketicilere tasarruf imkanı sağlayan hem de esnafa, ek ciro fırsatı veren bir kampanya sürecini hayata geçirdiklerini, burada en önemli noktalardan biri, Türkiye genelinde bir değer zinciri yaratabilmek olduğunu söyleyerek, Hepsiburada iş ortağı olarak e-ticarete giren esnafa, Iğdır'dan Tekirdağ'a pastel boya, kalem, kitap ve birçok farklı ürün satma imkanı yaratıyor; onlara fiziksel sınırları ortadan kaldıran bir rekabet avantajı sunduklarını söyledi.

KARARI FİYAT-PERFORMANS, KALİTE VE ÜRÜN GÜVENLİĞİ BELİRLİYOR

Hepsiburada tarafından yapılan ‘Okula Geri Dönüş – Alışveriş Dinamiklerini Anlama Araştırması’nın sonuçlarını da katılımcılarla sunan Ender Özgün, okul alışverişinde kararın fiyat-performans, kalite ve ürün güvenliği odağında şekillendiğini söyledi.

Özgün, burada, ailelerin en önemli gündem maddeleri, yüzde 58’le ‘fiyat değişimlerine karşı tedbirler alabilmek’ olarak karşılarına çıktıklarını söyleyerek, bunu yüzde 37 ile ‘kaliteli ürünlere erişmek’ ve yüzde 35 ile ‘bütçelerini kontrollü ve idareli kullanmanı takip ettiğini söyledi.

‘LİNK GELİR’ İLE HANE BÜTÇELERİNE 100 MİLYON TL’LİK İLAVE GELİR

Ender Özgün, araştırmaya katılım sğalayan her 100 kişiden 84’ü, bu dönemde bir alışveriş listesi yaptığını söylerken, yüzde 69’luk bir kesim de bu listeyi başka kişilerle paylaştığını ifade etti. Özgün, Güvenilir, ‘Link Gelir’ programı ile bugün itibarıyla 1.1 milyon kullanıcının yer aldığı programla, bu kampanya döneminde hane bütçelerine toplam 100 milyon liralık ilave gelir sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

HEPSİJET İLE 24 SAAT İÇERİSİNDE TESLİMAT

Ender Özgün, Hepsi burada olarak HepsiJet’İ sektördeki dinamiziyle tüketicilere eşsiz- bir deneyim sunduklarını söyleyerek, ‘Bugün Kapında’ hizmetiyle, büyükşehirlerde, Hepsiburada satıcısından saat 13:00’ kadar sipariş verilen ürünleri aynı gün içinde adrese teslim ettiklerini dile getirdi. Özgün, HepsiJET ücretsiz olarak uygulamaya aldıkları ‘Yarın Kapında’ hizmetimizle siparişlerin %82’sini ertesi gün gerçekleştirerek tüketicilere zamanlarını da en iyi şekilde yönetmesini sağladıklarını belirtti.

Okul alışverişine ortalama 10.000 TL bütçe ayrılıyor

Araştırmada öne çıkan diğer detaylar şu şekilde:

Kırtasiye ürünleri ve ayakkabı her yaş grubunda, en çok talep edilen kategorilerde yer aldı. Onları yüzde 69 ile çanta takip ediyor.

Araştırmaya katılan aileler, okul alışverişine ortalama 10.000 lira bütçe ayırdığını ifade ediyor.

Araştırmaya katılanların;

%55’i kredi kartı limitine dokunmadan borçlanma veya kredilenme yöntemini tercih edeceğini söylüyor.

Okula dönüş alışverişinde %84’ü alışveriş listesini planlıyor, %69’u diğerleriyle de paylaşıyor.

Okul Alışverişinde kadınların %72’si, erkeklerin ise %54’ü süreci tamamen kendisi yürüttüğünü söylüyor.

Alışverişte anneler giyim kanadında olurken, babalar teknoloji ve kırtasiye tarafında öncü konumda yer aldı. Ebeveynler, bir taraftan aile bütçesini düşünürken, bir taraftan da çocuklarının ‘gönlünü yapmaya’ gayret ediyor.