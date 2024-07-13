Hepsini solladı en çok o kazandırdı

Küresel piyasalarda bu hafta yoğun veri akışları yaşandı. ABD tarafından gelen ekonomik veriler piyasalarda yüksek volatilite oluşturdu.

Bu hafta tüm gözler ABD enflasyon verisi ve Fed Başkanı Powell’ın konuşmasındaydı.

ABD’de enflasyon yıllık bazda yüzde 3,0 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde eksi 0,1 olarak hesaplandı.

Enflasyonda düşüşün başlaması, Fed’in faiz indirimini gidebileceği ihtimalini doğurdu. Bu durumda altın fiyatlarında yükselişi tetikledi.

Piyasalarda aynı zamanda Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edildi. Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" fakat sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" söyledi.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle en yüksek getiri yüzde 2,2'yle altında olurken, bu sırayı borsa, Euro ve dolar takip etti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,96, altının gram fiyatı yüzde 2,20, Euro/TL yüzde 1,83, dolar/TL yüzde 1,09 değerlendi.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.708,98 ve en yüksek 11.113,55 seviyesini görerek rekor seviyeye imza attıktan sonra haftayı, önceki hafta kapanışına oranla yüzde 1,96 artarak 11.064,85 seviyesinden geride bıraktı.

PİYASADA SON DURUM

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,20 yükselişle 2 bin 559 TL’ye, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,12 artarak 16 bin 740 TL’ye yükseldi.

Geçen hafta sonu 4 bin 114 TL olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 201 TL’ye yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 1,09 değerlenerek 33,0750, euro yüzde 1,83 yükselişle 36,0410 TL’ye çıktı.