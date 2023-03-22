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Her 10 kadından 1’inde görülüyor: İşte belirtileri

Türkiye’de kabul edilen 1-31 Mart Endometriozis (çikolata kisti) Farkındalık Ayı dolayısıyla bilgiler veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Seyide Soysal, ülkemizde her 10 kadından birinde endometriozis görüldüğünü ifade ederek, hastalığın öneminin altı çizdi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 09:49
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Her 10 kadından 1’inde görülüyor

Her 10 kadından 1’inde görülüyor: İşte belirtileri
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İHA’nın haberine göre; Endometriozisin, rahim iç kısmını saran endometrium dokusunun rahimin dışında yerleşmesi sonucu oluştuğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Seyide Soysal, bu dokunun rahim dışına nasıl yerleştiğinin belirsiz olduğunu; yumurtalıklarda endometrioma (çikolata kisti), karın zarında peritoneal endometriozis, rektovajinal boşlukta derin infiltratif endometriosiz oluştuğunu dile getirdi.

ENDOMETRİOZİS (ÇİKOLATA KİSTİ) HAMİLELİĞİNİZİN ÖNÜNDE ÖNEMLİ BİR ENGEL OLABİLİR

Endometriozis hastalığının belirtilerine değinen Prof. Dr. Seyide Soysal, “Endometriozis; adet sancısı, ilişki sırasında ve sonrasında ağrı, adet döneminde ağrılı ishal ya da kabızlık ile kendini gösterir. Yalnız hastalar bazen çektikleri acıyı normal adet sancısı zannederek tedavide geç kalabilmektedirler. Bu açıdan rutin muayenelerini aksatmamalarında fayda var” ifadelerini kullandı.

Hastalığın en önemli belirtisinin çocuk sahibi olmakta güçlük olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Seyide Soysal, çocuk sahibi olmakta güçlük şikâyetiyle gelen birçok hastada endometriozis olduğunu gözlemlediklerini ve bu açıdan belirtilerin ihmal edilmeden tedavisinin yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Hastalığın tedavisinde hastalığın seyrinin önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Soysal, “Hastalığın erken teşhisinde ilaç ile şikâyetler azaltılabilir fakat hastalık ilerlemişse ve hastanın şikâyetleri fazlaysa ameliyat ile tedavisi sağlanır. Endometriozis hastalığında tercih ettiğimiz ameliyat genel olarak laparoskopik (kapalı) ameliyattır” ifadelerini kullandı.

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