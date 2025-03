Her 70 kadından biri, meme kanserinden haya veda ediyor

Meme kanseri, dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biri. Küresel çapta, her 20 kadından birine hayatı boyunca meme kanseri teşhisi konuluyor. Ancak, daha da çarpıcı bir durum ise her 70 kadından birinin bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetmesi. Bu veriler, Kanada'dan yapılan yeni bir araştırmanın sonucudur ve yapılan sn araştırma, Nature Medicine dergisinde yayımlandı. Araştırmaya göre, en yüksek ölüm oranları, yaşam kalitesinin, eğitim seviyesinin ve yaşam standartlarının düşük olduğu ülkelerde gözlemlenmekte.

DÜŞÜK HDI'YE SAHİP ÜLKELERDE YÜKSEK ÖLÜM ORANLARI

Araştırmada, Miranda Fidler-Benaoudia ve Alberta Sağlık Hizmetleri'nden araştırmacı ekibi, 185 ülkeden elde edilen meme kanseri insidansı ve ölüm oranları verilerini inceledi. 2022 yılında dünya genelinde 2,3 milyon yeni meme kanseri vakası kaydedilmişken, 670.000 kişi bu hastalıktan dolayı hayatını kaybettiği görülüyor.

Bakanlık açıkladı! Kanser ilaçlarıyla ilgili flaş gelişme

Araştırmada, düşük İnsan Gelişme Endeksi (HDI) olan bölgelerde meme kanseri nedeniyle ölüm oranlarının çok daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. HDI, bir ülkenin yaşam süresi, eğitim düzeyi ve yaşam standardı gibi faktörlerle genel yaşam kalitesini ölçen bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Uzmanlardan kadınlara meme kanseri uyarıları! Mamografi ne zaman yapılmalı?

En yüksek meme kanseri teşhisi oranları Fransa her 9 kadından 1'i, Kuzey Amerika'da her 10 kadından 1'i meme kanserinden hayata veda ederken, Okyanusya ülkelerinden Fiji'de her 24 kadından 1'i ve Afrika genelinde ise her 47 kadından 1'i bu elim hastalıktan sebep hayat gözlerini yumuyor.

2050 İÇİN ENDİŞELENDİREN ÖNGÖRÜ

Araştırmacılar ayrıca 46 ülkede on yıl süresince meme kanseri ölüm oranlarını inceledi. Elde edilen bulgulara göre, meme kanseri ölüm oranlarının 30 ülkede azalma eğiliminde olduğu gözlemlendi. Ancak sadece yedi ülke, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) hedeflerine ulaşarak, ölüm oranlarını yılda %2,5 oranında düşürebilmiştir. Bu ülkeler, Belçika, Danimarka, Litvanya, Malta, Hollanda, İsviçre ve Slovenya olarak kayıtlara geçti.

Meme kanseri teşhisinde yapay zekâ devrimi

Mevcut eğilimlere bakıldığında, araştırmacılar, 2050 yılına kadar meme kanseri vakalarının %38 oranında artacağını ve meme kanseri ölüm oranlarının aynı dönemde %68 oranında yükseleceğini tahmin deilmekte. Bu artış, dünya genelinde 3,2 milyon yeni vaka ve 1,1 milyon ölüm anlamına gelmektedir. Özellikle, düşük HDI'ye sahip ülkeler, bu artıştan orantısız bir şekilde etkilenecek gibi görünüyor.

MEME KANSERİ İLE MÜCADELEDE GLOBAL YÖNELİMLER

Meme kanseriyle mücadele, dünya genelinde sağlık sistemlerinin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam etmekte. Erken teşhis ve tedavi, hayatta kalma oranlarını önemli ölçüde artırmakta, ancak gelişmekte olan ülkelerde bu tür sağlık hizmetlerine erişim hala sınırlı.

Meme kanserinde önemli detay ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı

Uluslararası organizasyonlar, meme kanseriyle ilgili farkındalık yaratma ve tedaviye erişimi artırma amacıyla çeşitli kampanyalar ve projeler düzenlemekte. Özellikle düşük gelirli ülkelerde, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve erken teşhis için çalışmalar yoğunlaşmakta.