Her an olabiliyor ve öldürüyor

Dil boğaza neden kaçar? Dilin boğaza kaçması neden olur? Tedavisi nasıldır?

Dilin boğaza kaçması vakalarına genellikle futbol sahalarında rastlanır. Peki, bu neden olur, nasıl tedavi edilir? İşte yanıtı…



Dilin boğaza kaçması oldukça tehlikeli. Böyle anlardan acil müdahale gerekiyor. Düşme, darbe ve ani hareketle sonucu dil boğaza kaçabiliyor.

DİL BOĞAZA NASIL KAÇIYOR?

Dil boğaza kaçtığında nefes alınamaz ve oksijen alması gereken bazı sinirler oksijensiz kalır. Süre uzadıkça ardından ölüm gelebilir.

Ani bir darbe ya da düşme sonrası yutaktaki kasların gevşemesi dilin boğaza kaçmasına neden oluyor. Aynı zamanda bayılma, kendini kaybetme gibi durumlarda da dil boğaza kaçabiliyor. O sırada dil kas gücünü kaybediyor ve kontrolden çıkıyor.

DİL BOĞAZA KAÇINCA HEMEN NE YAPMALI?

Dilin boğaza kaçmasın durumda ilk iş olarak birey hemen yere yatırılır.

Sonrasında çene kısmından tutularak aşağı doğru bastırılır.

Arka boyun kısmında destek verilerek kafanın dik halde kalması sağlanır.

İlk yapılması gereken dilin dışarı çekilmesidir.

Çünkü nefessiz kalındığında beyin 2 yada 3 dakika kadar oksijensiz dayanabilir. Geçen her saniye önemli.

Oksijensiz kalındıkça beyin hücreleri ölür. Bu durumda hasta geri döndürülse bile felç, sinir sorunları, sakat kalma gibi durumlar meydana gelebilir.

HAVALE GEÇİRİRKEN DE OLABİLİR



Havale durumlarında dişlerin sıkılarak dilin yutulmasına da rastlanıyor.

Böyle durumlarda dişlerin arasına kaşık, kalem, ormanda isek odun parçası konularak dişlerin açılması sağlanmalıdır.

Sonrasında parmağımızı kişinin ağzına sokarak dili çıkarmalıyız. (Kalem vb. aletlerle de yardım alınabilir. Kısacası o dilin mutlaka dışarı çıkılması, hava yollarının açılması sağlanmalıdır.)

Dil dışarı çıkarıldıktan sonra derhal sağlık ekiplerine haber verilerek hasta başında beklenmesi gerekir. Çünkü yine bir bayılma, şuur kaybı gibi durumlar tekrar dil yutulması tekrarlayabilir.