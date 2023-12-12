Kimsenin söyleyemediğini yine Canan Hoca söyledi

Canan Karatay, yine ezber bozan açıklamalar yaptı. Bu seferki açıklaması su ile ilgili. İşte ayrıntılar...

Düzenlenen bir konferansta 'Suyu asla böyle içmeyin' diye uyarıda bulunan Prof. Karatay, bugüne kadar yanlış yaptığımız her şeyi tek tek açıkladı. Vücudun düzenli olarak çalışabilmesi için yeteri kadar su alması gerektiğini belirten Canan Karatay, "İçi mineral dolu tuzlu su tüm hücrelerimize yararlı" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlıklı olmak için suyun yanında vücuda yeterli hayvansal yağ, protein gidecek. O zaman hastalanmıyoruz. Hastalanmış olsak bile yavaş yavaş hastalıklarımızdan kurtuluyoruz. Yeterli miktarda su için ama bu su sağlıklı su olmalı. Sağlıklı su dediğimiz bildiğiniz alınan şişedeki su değil. Nedir o, yüzde 60 ila 80 arasındaki tuzlu su. Bu oran da yaşa göre değişir. Saf su değil, tuzlu su için."

Canan Karatay, sözlerine şunları ekledi:

"İçi tuz dolu olacak. Dengeli, içi minerallerle dolu su için çünkü bu, vücutta tüm işlevleri görecek. Göz görecek, sinir sistemini rahatlatacak. Aklınıza ne gelirse. İçi mineral dolu tuzlu su olması tüm hücrelerimize yararlı. Onun dışında da yüzde 20 oranında hayvansal protein, bunun yanında da yüzde 19,9 oranında hayvansal yağ olacak. Bunlar dengeli olarak vücuda arz edildiği zaman hücrelerin toparlandığı görülecek."

DHA