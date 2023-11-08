Her ay 4-5 yeni şube açan güzellik merkezi sahibi fenomen Masak'a seslendi: "Beni inceleyin"

Aymira Koçalı isimli 25 yaşındaki genç kadın, her ay 4-5 şube açtığını söylediği videolarıyla gündem olup tepki çekmişti. Son videosunda Masak'a seslendi: "Beni inceleyin"

Her ay 4-5 yeni şube açan güzellik merkezi sahibi fenomen Masak'a seslendi: "Beni inceleyin"

Aymira Koçalı isimli 25 yaşındaki genç kadın, her ay 4-5 şube açtığını söylediği videolarıyla gündem olup tepki çekmişti. Son videosunda Masak'a seslendi: "Beni inceleyin"

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