Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay, maden ocakları uğruna katledilen orman alanları ve özellikle zeytin ağaçlarının hayatımızdaki önemine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:
"2025’te büyük bir kıtlık başlayacak dünyada ve bütün herkes buna hazırlık yapıyor. Zeytin ağaçları ayakta kalacak. Çünkü zeytin ağaçları çok meşakkatli ağaçlar, çok güçlü ağaçlar.”
“Her türlü susuzluğa, soğuğa, taşa, toprağa, sıkıntıya direnen ağaçlardır. Zeytin ağacı olan devletler ayakta kalacaklar. Zeytin meyvesi ve yağı çok önemli. Lütfen zeytin ağaçlarının yok olmasına izin vermesinler."
Yaptığı dikkat çeken açıklamalarla sık sık gündem yaratan Canan Karatay, zeytin ağaçlarının yakılıp yıkılmasına isyan ederek maden ocaklarının başka yerlere de yapılabileceğini ifade etti.
Verdiği sağlıklı beslenme tavsiyeleri ve kendi adını taşıyan diyet formülleri ile tıp dünyasının tartışmalı figürü haline gelen Canan Karatay, kamuoyunda hâkim görüşlerin aksine beyanlarda bulunmasıyla da birçok meslektaşı ile yaşadığı polemiklerle gündem olmuştu.
Uzman isim, son olarak yaptığı açıklamada dünyayı 2025 yılı itibarıyla büyük bir kıtlığın beklediğini belirterek, korkutan senaryoyu gözler önüne serdi.
Karatay'ın açıklamalarının yanı sıra, dünyada bu alanda çalışan uzmanlar, Rusya ve Ukrayna arasındaki belirsiz durumun yakında savaşın farklı bir boyuta geçmesiyle sonuçlanabileceğine dikkat çekti.
Dünyadaki tahıl üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Ukrayna'daki durumun yaşanması, kıtlık beklentilerini güçlendirecek bir gelişme olarak değerlendirildi.