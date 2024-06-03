Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı

Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Prof. Dr. Canan Karatay’ın, 2025 yılında çok büyük bir kıtlık krizinin patlayacağını ve zeytin ağaçlarının bu kıtlıkta çok önemli olacağını söylediği açıklamaları yeniden gündem oldu.

1/8
Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı 1

Prof. Dr. Canan Karatay, maden ocakları uğruna katledilen orman alanları ve özellikle zeytin ağaçlarının hayatımızdaki önemine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

2/8
Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı 2

"2025’te büyük bir kıtlık başlayacak dünyada ve bütün herkes buna hazırlık yapıyor. Zeytin ağaçları ayakta kalacak. Çünkü zeytin ağaçları çok meşakkatli ağaçlar, çok güçlü ağaçlar.”

3/8
Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı 3

“Her türlü susuzluğa, soğuğa, taşa, toprağa, sıkıntıya direnen ağaçlardır. Zeytin ağacı olan devletler ayakta kalacaklar. Zeytin meyvesi ve yağı çok önemli. Lütfen zeytin ağaçlarının yok olmasına izin vermesinler."

4/8
Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı 4

Yaptığı dikkat çeken açıklamalarla sık sık gündem yaratan Canan Karatay, zeytin ağaçlarının yakılıp yıkılmasına isyan ederek maden ocaklarının başka yerlere de yapılabileceğini ifade etti.

5/8
Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı 5

Verdiği sağlıklı beslenme tavsiyeleri ve kendi adını taşıyan diyet formülleri ile tıp dünyasının tartışmalı figürü haline gelen Canan Karatay, kamuoyunda hâkim görüşlerin aksine beyanlarda bulunmasıyla da birçok meslektaşı ile yaşadığı polemiklerle gündem olmuştu.

6/8
Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı 6

Uzman isim, son olarak yaptığı açıklamada dünyayı 2025 yılı itibarıyla büyük bir kıtlığın beklediğini belirterek, korkutan senaryoyu gözler önüne serdi.

7/8
Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı 7

Karatay'ın açıklamalarının yanı sıra, dünyada bu alanda çalışan uzmanlar, Rusya ve Ukrayna arasındaki belirsiz durumun yakında savaşın farklı bir boyuta geçmesiyle sonuçlanabileceğine dikkat çekti.

8/8
Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı 8

Dünyadaki tahıl üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Ukrayna'daki durumun yaşanması, kıtlık beklentilerini güçlendirecek bir gelişme olarak değerlendirildi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı
Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı
Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar
Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar
Muhamed’i 3 bin 500 lira için öldürüp ormana atmışlar
Muhamed’i 3 bin 500 lira için öldürüp ormana atmışlar
Kadın çarpık ilişkisini açıkladı ortalık birbirine girdi. Esra Ezmeci'nin yanıtı şok etti
Kadın çarpık ilişkisini açıkladı ortalık birbirine girdi. Esra Ezmeci'nin yanıtı şok etti
İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var
İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var