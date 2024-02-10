Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır! İşte size meşhur tescilli Hatay usulü tuzlu yoğurt tarifi

Hatay usulü tuzlu yoğurt bildiğimiz yoğurttan farklı olarak pişirilerek yapılan tuzlu yoğurdun tadına bir kez bir daha unutamıyor. Siz de mutlaka deneyin. İşte size meşhur tescilli Hatay usulü tuzlu yoğurt tarifi…

HATAY USULÜ TUZLU YOĞURT TARİFİ

Hatay usulü tuzlu yoğurt, genellikle keçi sütünden mayalanan, kışlık yemeklik bir sos olarak hazırlanan ve Hatay’a özgü bir lezzet olan bir gıdadır. Tuzlu yoğurt, kalsiyum, prebiyotik ve iyot gibi faydalı besinler içerir. Tuzlu yoğurt, kahvaltıda, çorbalarda, börek yapımında ve borani yemeklerinde kullanılabilir. Tuzlu yoğurt yapımı, yoğurt ve kaya tuzu ile pişirme yöntemiyle gerçekleştirilir. Tuzlu yoğurt, kuru ve karanlık bir yerde 4-5 ay boyunca saklanabilir.

Hatay usulü tuzlu yoğurt, damak tadınıza uygun bir şekilde baharatlarla veya salçalarla lezzetlendirebilirsiniz. Hatay usulü tuzlu yoğurt, sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir.

TUZLU YOĞURT NASIL YAPILIR?

Sütü kaynatıp ılınmasını bekleyin.

El yapmayacak sıcaklığa geldiğinde içine yoğurdu ekleyip karıştırın.

Ağzını kapatıp üstünü örterek mayalanmasını bekleyin.

Mayalanan sütü geniş bir tencereye alıp biraz karıştırın.

Ocağı yüksek sıcaklığa ayarlayıp pişirmeye başlayın. Dibi tutmasın diye tahta kaşıkla sürekli karıştırın.

Tuzu ekleyin.

Göz göz olup patlamaya başlayınca küçük bir tabağa biraz alarak kıvamını kontrol edin.

Süzme yoğurt kıvamına geldiyse ocaktan alın.

İyice soğuyunca kavanozlara bölüştürün. Zeytinyağına batırdığınız bir tülbentle üzerini örtüp ya da üzerine zeytinyağı gezdirip kapağını kapatın.

YAPIMI İÇİN MALZEMELER

• 10 kilogram keçi sütü

• 500 gram taze yoğurt

• 2 yemek kaşığı tuz

HATAY USULÜ TUZLU YOĞURT NEREDE YENİR?

Hatay usulü tuzlu yoğurt, yöresel bir lezzet olarak pek çok yemeğe katık edilebilir. Kahvaltıda, çorbalarda, böreklerde ve borani yemeklerinde kullanılabilir. Ayrıca, zeytinyağı, pul biber ve kekik gibi baharatlarla karıştırılarak ekmeğe sürülüp yenebilir. Hatay usulü tuzlu yoğurt, evde yapabileceğiniz gibi, Hatay’ın çeşitli restoranlarında da tadabilirsiniz.

HATAY USULÜ TUZLU YOĞURT TARİHÇESİ

Tuzlu yoğurdun tarihi, Hatay’ın kültürel ve coğrafi özellikleriyle ilgilidir. Hatay, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı kültürlerin etkileşimine tanıklık etmiş bir bölgedir. Hatay’ın iklimi, tarım ve hayvancılığa uygun olduğu için, süt ve süt ürünleri bölgede yaygın olarak üretilir ve tüketilir. Tuzlu yoğurt, bu zengin süt kaynağından yararlanarak, uzun süre saklanabilen ve farklı lezzetler sunan bir gıda olarak ortaya çıkmıştır.