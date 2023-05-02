Herkes dolardan beklerken atağı euro yaptı. Ah TL vah TL

Eurodan tarihi rekor... Herkes dolardan rekor beklerken, aradan sıyrılan euro bakın kaç lirayı gördü.

Herkes dolardan beklerken atağı euro yaptı. Ah TL vah TL

Euro tutulamıyor. Geçen ay rekor üstüne rekor kıran euro bu sabah 21,69'u ulaşarak, tarihi zirveyi yeniledi.

Türk Lirası'nın değer kaybı sürüyor. Döviz kurundaki yükseliş durdurulamıyor. Ekonomi yönetiminin aldığı kararlarla birlikte piyasalarda rekor serisi de devam ediyor. Son iki yılda birçok kez rekor tazeleyen dolar ve euroda yukarı ivmeli hareket sürerken, 2 Mayıs Salı günü, euro bir kez daha tarihi zirvesini yeniledi.

Sabah saatlerinde 21,69'u gören euro saat 10.10 itibarıyla euro 21.45'e gerilediği görüldü ama makastaki açıklık nedeniyle kimse bu fiyatlara euro alamıyor..

Tıpkı dolardaki gibi euroda da makas oldukça açık. Kapalıçarşı fiyatlarına gelince, neredeyse bir liralık fark var. İşte o fiyatlar.

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