Herkes gider Mersin’e Eda Taşpınar gider tersine. Mehter takımıyla uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Herkes gider Mersin’e Eda Taşpınar gider tersine. Mehter takımıyla uğurlandı

Lüks zevkleriyle tanınan Eda Taşpınar, bu kez 782 bin TL vererek trenle Paris’e gitmek üzere yola çıktı. Bayramda memleketine gidecek para bulamayan vatandaş ise yolda kaldı.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, yüzbinlerce liralık Orient Ekspress treniyle Sirkeci Garı’ndan Paris’e doğru yola çıktı.

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5 gece 6 gün süren İstanbul-Paris yolculuğunun en ucuz fiyatı ise 19 bin paund (yaklaşık 782 bin TL). LaBrand PR’ın sahibi Serhat Tunçay’ın da eşlik ettiği seyahatte, konuklar lüksün ve nostaljinin sınırlarını zorluyor.

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Kompartımanlarda konuklara giymeleri için ipek pijamalar hediye edilirken, trenin restoranındaysa en lüks ve özel yemekler ikram ediliyor.

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Venice Simplon-Orient-Express isimli şirketin düzenlediği turlar dünyanın en zengin isimlerini ağırlıyor.

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Seyahatinin tüm ayrıntılarını paylaşan 44 yaşındaki Taşpınar’ı ve diğer konukları Sirkeci Garı’ndan Mehter takımı uğurladı.

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Taşpınar, Mehter takımının uğurlamasını da Instagram hesabından paylaştı.

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Taşpınar’ın bu seyahate para vermediği, şirketin davetlisi olarak tura katıldığı da iddialar arasında.

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