Herkes leylek yuvası yıkıldı sandı gerçek başka çıktı. Elleriniz dert görmesin

İnternet ortamında ve bazı haber sitelerinde elektrik direği üstüne yuva yapan leyleklerin yuvasının bilerek tazyikli suyla bozulduğu iddia edilmişti. Yıkılan yuvaya geri dönen leyleğin yaşadığı hayal kırıklığı ise videoya yansımıştı.

LEYLEK YUVASINDA YANGIN ÇIKMIŞ

Kısa sürede sosyal medyada yayılan video büyük tepki topladı. Ancak gerçek sonradan ortaya çıktı. Tazyikli su tutulan yuvada yangın çıktığı, ekiplerin olası bir elektrik patlaması yaşanmaması ve leyleklerin sağlığı için yuvaya müdahale edildiği ortaya çıktı.

Ekipler, yaşanan olayın ardından yıkılan leylek yuvası için elektrik direğine tekrardan yuva yaptı. Yuvanın yapıldığını gören leylekler yuvalarına geri döndü. Leyleklerin mutluluğu kameraya yansıdı.