Herkes leylek yuvası yıkıldı sandı gerçek başka çıktı. Elleriniz dert görmesin

Kaynak: Haber Merkezi
Herkes leylek yuvası yıkıldı sandı gerçek başka çıktı. Elleriniz dert görmesin
İnternet ortamında ve bazı haber sitelerinde tazyikli suyla leylek yuvasının bilerek bozulduğu iddia edilen videoda, yuvada yangın çıktığı ve tazyikli suyla yangının söndürüldüğü ortaya çıktı.

İnternet ortamında ve bazı haber sitelerinde elektrik direği üstüne yuva yapan leyleklerin yuvasının bilerek tazyikli suyla bozulduğu iddia edilmişti. Yıkılan yuvaya geri dönen leyleğin yaşadığı hayal kırıklığı ise videoya yansımıştı.

ytu.jpg

LEYLEK YUVASINDA YANGIN ÇIKMIŞ

Kısa sürede sosyal medyada yayılan video büyük tepki topladı. Ancak gerçek sonradan ortaya çıktı. Tazyikli su tutulan yuvada yangın çıktığı, ekiplerin olası bir elektrik patlaması yaşanmaması ve leyleklerin sağlığı için yuvaya müdahale edildiği ortaya çıktı.

yangin7.jpg

Ekipler, yaşanan olayın ardından yıkılan leylek yuvası için elektrik direğine tekrardan yuva yaptı. Yuvanın yapıldığını gören leylekler yuvalarına geri döndü. Leyleklerin mutluluğu kameraya yansıdı.

leylek2.jpg

leylek1.jpg

İlgili Haberler
Bayramda hava nasıl olacak. Meteoroloji son açıklamasında il il uyardı
Son Haberler
Bayramda hava nasıl olacak. Meteoroloji son açıklamasında il il uyardı Gündem
Bayramda hava nasıl olacak. Meteoroloji son açıklamasında il il uyardı
Karting aracıyla trafiğe çıkıp drift attı: Binlerce liralık para cezası aldı Video
Karting aracıyla trafiğe çıkıp drift attı: Binlerce liralık para cezası aldı
YSK 13 ilçe için kararını verdi. Seçim sonuçlarına itiraz edilmişti Gündem
YSK 13 ilçe için kararını verdi. Seçim sonuçlarına itiraz edilmişti
Galatasaray Süper Kupa için Şanlıurfa'ya gitti. Kadrodaki detay dikkat çekti Spor
Galatasaray Süper Kupa için Şanlıurfa'ya gitti. Kadrodaki detay dikkat çekti
Çocuk doktorunun çalışma tarzı sosyal medyada beğeni topladı Video
Çocuk doktorunun çalışma tarzı sosyal medyada beğeni topladı
Almanya'da fark 16'ya çıktı şampiyon belli oldu! Spor
Almanya'da fark 16'ya çıktı şampiyon belli oldu!
Flaş... Flaş... Nuri Alço'dan kötü haber Gündem
Flaş... Flaş... Nuri Alço'dan kötü haber