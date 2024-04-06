Bayramda hava nasıl olacak. Meteoroloji son açıklamasında il il uyardı

İstanbul'da, Ramazan Bayramı tatili boyunca havanın genellikle parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Ancak yarın hava yağışlı olacak.

Marmara Bölgesi'nde hafta başından itibaren bayram tatili boyunca parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri içinde kalacağı belirtiliyor.

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova çevrelerinin yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Pazartesi günü ise Marmara'da Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde rüzgarın zaman zaman kuvvetli esecek.

İstanbul'da pazar 11 ile 17 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Pazartesi ile birlikte sıcaklıklar birkaç derece artacak. Pazartesi günü İstanbul'da sıcaklık en yüksek 19 derece, salı 20 derece, çarşamba 21 derece, perşembe 22 derece olacak. Cuma günü ise sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak.

Ankara ise yarın çoğunlukla parçalı bulutlu, Pazartesi günü çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçecek. Ankara'da hava sıcaklığı Pazar günü en yüksek 19 derece, Pazartesi 16 derece, Salı 22 derece, Çarşamba 25 derece, Perşembe 25 derece, Cuma günü ise 25 derece bekleniyor.

İzmir'de ise genellikle kapalı, Pazar günü çok bulutlu olacak. İzmir'in iç kesimlerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir'de Pazar günü en yüksek sıcaklık 23 derece, Pazartesi 24 derece, Salı 25, Çarşamba 26 derece, Perşembe 28, Cuma günü ise 27 derece olacak.

BAYRAMI YAĞMURLU GEÇİRECEK BÖLGELER

PAZAR GÜNÜ

Marmara Bölgesi’nin batısı, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in içleri. D. ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Denizli, Manisa ve Burdur'da sağanak yağış bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜ

D. Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara civarında yağış bekleniyor.

ARİFE GÜNÜ 9 NİSAN

Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Doğu Karadeniz’in içleri, D. ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Denizli ve Kırıkkale çevrelerinde yağış bekleniyor.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ 10 NİSAN

Doğu Akdeniz’in içleri, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, D. Karadeniz’in içleri, Doğu ve G.Anadolu ile Antalya’nın batısının iç kesimleri yağış alacak.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ 11 NİSAN

Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri, D. ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Kahramanmaraş çevreleri ve Adana'da yağış bekleniyor.

BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ

Karadeniz bölgesinin içleri, D. Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı kesimi, Hatay, Kahramanmaraş, Sivas ve Iğdır civarı yağışlı geçecek.