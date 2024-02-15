Herkes ne ederse kendine eder atasözünün anlamı nedir?

Herkes ne ederse kendine eder atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kişilerin söylediği sözlerin, yaptığı davranışların ve attıkları adımların sonuçlarına yine kendilerinin katlatması gerektiğini anlatmak amacıyla kullanılır.

İyi veya kötü, her türlü davranışın karşılığının kişinin kendisinin karşısına da çıkacağını ifade eder.

HERKES NE EDERSE KENDİNE EDER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"O çocuğu uyarıp iyi bir şey yaptığını sanıyorsun ama herkes ne ederse kendine eder, boşver hata yapa yapa öğrensin"