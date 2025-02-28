Herkes nefesini tutup bekliyordu... Devlet Bahçeli bugün...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘silah bırakma’ çağrısına teröristbaşı Öcalan kulak verdi. Dün bebek katili teröristbaşının ‘PKK’yı lağvettiği ve silah bıraktığı’ çağrısı okundu. Sürecin baş aktörü Bahçeli’nin ise bu çağrıya ilişkin ne tepki vereceği merak ediliyor. Sözcü TV Ankara Editörü Serkan Alan, Bahçeli’nin bugün yazılı açıklama yapacağına dair kulis bilgisini paylaştı.

BAHÇELİ SÜRECİ BAŞLATTI

Bebek katili Öcalan’ın dün canlı yayında okunan çağrı metni naklen televizyon kanallarında verildi. Bu süreç ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti vekilleri ile meclis sıralarında tokalaşması ile başlamıştı. Bahçeli daha sonra teröristbaşını meclise davet ederek ‘PKK’nın silah bıraktığını açıkla’ çıkışında bulunmuştu.

Devlet Bahçeli için meraklı bekleyiş... Gözler o buluşmaya çevrildi...

TERÖRİSTBAŞINDAN ÇAĞRI METNİ GELDİ

Bahçeli’nin baş mimarı olduğu ‘Öcalan açılım’ süreci 3’üncü görüşmede bir çağrı ile sonuçlandı. 7 kişilik DEM heyeti dün teröristbaşı ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir otelde basın toplantısı düzenledi. Heyet, bebek katilinin İmralı’da yazdığı çağrı metnini okudu. Çağrı metninde Bahçeli’nin sürecin başından beri dile getirdiği ‘Silah bırakma’ ve ‘PKK’yı lağvettsin’ çıkışlarına da yer verildi.

İmralı heyeti teröristbaşı Öcalan'ın mesajını açıklıyor

GÖZLER ŞİMDİ DE BAHÇELİ’YE ÇEVRİLDİ

Şimdi ise gözler Bahçeli’den gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Bahçeli bir süredir geçirdiği operasyondan dolayı evinde istirahat ediyor. SÖZCÜ TV Ankara Editörü Serkan Alan, kulislerden aldığı bilgiyi canlı yayında açıkladı. Alan, "Bugün yazılı açıklama gelme ihtimali söz konusu” ifadelerini kullandı.