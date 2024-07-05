Herkes Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajları konuşuyor: Seninle fantezi yapmak istiyorlar

Medyanın tanınan isimlerinden Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı arasında süregelen olayların ardı arkası kesilmiyor. Çiftin boşandıkları duruşmadan yan yana çıkıp poz vermesinin üzerinden geçen birkaç ay sonra, geçtiğimiz günlerde Nagehan Alçı’nın evlilik sürecinde gördüğü şiddeti X hesabından paylaşması gündemde bomba etkisi yaratmıştı.

Dün sosyal medyada Nagehan Alçı’nın Rasim Ozan’a açtığı 250 bin liralık tazminat davasının dilekçesi ortaya çıktı. Nagehan Alçı’nın dilekçeye ek olarak sunduğu mesajlaşmalar ise herkes tarafından çokça konuşuldu.

Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajlarda sürekli bir şekilde aşağılama ve hakaret içerikli mesajlarda ‘fantezi’ detayı, olayın en çok konuşulan detayı oldu.

“ROK’UN KARISI DİYE FANTEZİ YAPIYORLAR”

Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajda “-"öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

HAKARET DOLU MESAJLAR

Rasim Ozan kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya attığı mesajlarda dikkat çeken konuşmalardan bazıları ise şunlar:

-"loser insan", "loser yaratık", "düşük seviyeli başarısız zavallı", "şımarık, küstah", "sahte ve sinsi insan", "yeteneksiz", "aptal", "cahil",

-"hizmetçi, İbrahim Tatlıses' in kadını mısın", "köpek oldun", "köpek gibi hizmetçilik ediyorsun", "tiksiniyorum senin alaturka rezil kimliğinden", "onurlu ol, gururlu ol",

-"Nagehan sen idiotsun, salaksın", "ruhen çirkin bir insansın”, “için çürümüş, bunamış, bunak",

-"öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar"

DAVA DİLEKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

X platformunda B Yüzü’nün ortaya çıkardığı skandallarla dolu dilekçe sosyal medyanın altını üstüne getirdi.

İşte Nagehan Alçı’nın boşanma dilekçesi ver Rasim Ozan’ın skandal mesajlarının tamamı: