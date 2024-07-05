Herkes Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajları konuşuyor: Seninle fantezi yapmak istiyorlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Herkes Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajları konuşuyor: Seninle fantezi yapmak istiyorlar

Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı arasındaki yazışmalarda Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajlar gün yüzüne çıktı. Rasim Ozan’ın ‘fantezi’ mesajı medyanın gündeminden düşmüyor.

Medyanın tanınan isimlerinden Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı arasında süregelen olayların ardı arkası kesilmiyor. Çiftin boşandıkları duruşmadan yan yana çıkıp poz vermesinin üzerinden geçen birkaç ay sonra, geçtiğimiz günlerde Nagehan Alçı’nın evlilik sürecinde gördüğü şiddeti X hesabından paylaşması gündemde bomba etkisi yaratmıştı.

Dün sosyal medyada Nagehan Alçı’nın Rasim Ozan’a açtığı 250 bin liralık tazminat davasının dilekçesi ortaya çıktı. Nagehan Alçı’nın dilekçeye ek olarak sunduğu mesajlaşmalar ise herkes tarafından çokça konuşuldu.

Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajlarda sürekli bir şekilde aşağılama ve hakaret içerikli mesajlarda ‘fantezi’ detayı, olayın en çok konuşulan detayı oldu.

“ROK’UN KARISI DİYE FANTEZİ YAPIYORLAR”

Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajda “-"öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

HAKARET DOLU MESAJLAR

Rasim Ozan kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya attığı mesajlarda dikkat çeken konuşmalardan bazıları ise şunlar:

-"loser insan", "loser yaratık", "düşük seviyeli başarısız zavallı", "şımarık, küstah", "sahte ve sinsi insan", "yeteneksiz", "aptal", "cahil",

-"hizmetçi, İbrahim Tatlıses' in kadını mısın", "köpek oldun", "köpek gibi hizmetçilik ediyorsun", "tiksiniyorum senin alaturka rezil kimliğinden", "onurlu ol, gururlu ol",

-"Nagehan sen idiotsun, salaksın", "ruhen çirkin bir insansın”, “için çürümüş, bunamış, bunak",

-"öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar"

DAVA DİLEKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

X platformunda B Yüzü’nün ortaya çıkardığı skandallarla dolu dilekçe sosyal medyanın altını üstüne getirdi.

İşte Nagehan Alçı’nın boşanma dilekçesi ver Rasim Ozan’ın skandal mesajlarının tamamı:

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

5-001.jpeg

6.jpeg

7.jpeg

8.jpeg

9.jpeg

10.jpeg

Son Haberler
Acun Ilıcalı sevgilisini sürat motorunda gezdirdi. Para var mutluluk var Magazin
Acun Ilıcalı sevgilisini sürat motorunda gezdirdi. Para var mutluluk var
Erkek erkeğe inziva kampında çekilen görüntüler olay yarattı Gündem
Erkek erkeğe inziva kampında çekilen görüntüler olay yarattı
Cinci Hoca 2 erkek çocuğa dehşeti yaşattı. ‘Cin musallat oldu’ diyerek defalarca istismar etti Gündem
Cinci Hoca 2 erkek çocuğa dehşeti yaşattı. ‘Cin musallat oldu’ diyerek defalarca istismar etti
'Dur' ihtarına uymadı. Polis memurunu metrelerce sürükledi Gündem
'Dur' ihtarına uymadı. Polis memurunu metrelerce sürükledi
Bodrumspor'un tek hedefini açıkladı Spor
Bodrumspor'un tek hedefini açıkladı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar Keşfet
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar
Arda'nın atası ortaya çıktı. İlk defa göreceksiniz Spor
Arda'nın atası ortaya çıktı. İlk defa göreceksiniz